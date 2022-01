Elisa Balsamo: “Het is mijn droom om een klassieker te winnen”

Tijdens het afgelopen WK op de weg in Leuven, eind september, kregen we bij de vrouwen een enigszins verrassende winnares. De 23 jaar jonge Elisa Balsamo was in de eindsprint de betere van de ervaren Marianne Vos. In gesprek met Rouleur kijkt Balsamo nu terug op die wedstrijd en vertelt ze over haar ambities voor de toekomst.

“Ze (Vos, red.) was een idool van me toen ik jong was en dat is ze nog steeds. Ze is een voorbeeld voor me omdat ze alles heeft gewonnen en zo sterk is. Dat ik haar versloeg, maakt de regenboogtrui nog specialer”, zegt de Italiaanse vol lof over haar collega.

Lof heeft Balsamo ook voor haar ploeggenoten bij de squadra azzurra. “Al mijn teamgenoten werkten de hele wedstrijd voor me en de lead-out was perfect. Ze waren geweldig. Zonder hen was het niet mogelijk geweest”, blikt ze terug op het WK, dat haar het nodige vertrouwen gaf. “Dat wereldkampioenschap in België was in feite een klassieker, dus ik realiseerde me dat ik het ook goed kan doen in de voorjaarskoersen. Het is mijn droom om een klassieker te winnen.”

Stappen zetten bij Trek-Segafredo

Bij haar nieuwe team, Trek-Segafredo, verwacht ze weer stappen te zetten om die droom te verwezenlijken. “Ik hou erg van het team. Ze zijn erg georganiseerd en ze zorgen dat de rensters alles krijgen wat ze nodig hebben. En aangezien ik nog slechts 23 ben, kan ik veel leren van de kampioenen om me heen die zoveel ervaring hebben”, verwijst ze naar onder andere Lizzie Deignan, Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk.

Gevraagd naar de wat ze zou willen veranderen in het vrouwenwielrennen, twijfelt ze. “Het is moeilijk om slechts één punt te kiezen. Ik denk dat er in de afgelopen jaren veel positieve veranderingen zijn geweest en ik hoop dat de dingen de goede kant op blijven gaan. De teams hebben meer structuur nu en organisatoren kiezen vaker voor een vrouwenwedstrijd naast een mannenkoers, zoals in Parijs-Roubaix. Ik hoop dat op den duur alle grote evenementen een vrouwenkoers hebben.”

“Ik hoop dat journalisten ons meer media-aandacht geven”

“En ik hoop dat journalisten ons meer media-aandacht geven. Want als het niet op televisie is, kunnen fans helaas geen vrouwenwielrennen zien. Terwijl ons sport zo mooi is. Hetzelfde geldt voor kranten: veel van hen hadden een foto van Filippo Ganna (de wereldkampioen tijdrijden bij de heren, red.) op de voorpagina, niet één van mij. Het is belangrijk dat dit verandert”, spreekt ze haar hoop uit.