Elia Viviani: "Ik word knettergek van dat binnen trainen" woensdag 8 april 2020

Door de lockdown in Italië is ook Europees kampioen Elia Viviani veroordeeld tot het trainen op de rollen. De Cofidis-sprinter vindt het maar niets. “Ik word er knettergek van”, vertelt hij aan Leggo.it.

“Je bent alleen, in een kleinere ruimte. Het is net het tegenovergestelde van koersen en trainen zoals wij het gewoon zijn. Zweten en afzien op de rollen is iets compleet anders.” Het zijn de woorden van Elia Viviani. Sinds hij op 13 maart naar huis terugkeerde van Parijs-Nice, kon de Italiaan niet meer buiten trainen. En dat valt hem duidelijk zwaar. “Ik begrijp niet hoe iemand zoiets kan volhouden. Ik heb het al lastig na een maand. Ik word er knettergek van.”

Dat ondertussen beslist is dat er geen Tour de France achter gesloten deuren komt, vindt Viviani een positieve evolutie. “Het was een onzinnig idee. Vooral omdat dat dan wil zeggen dat de pandemie nog niet helemaal achter de rug is. In dat geval blijven we beter nog wat langer thuis.”

De Italiaanse sprinter toont wel begrip voor het feit dat organisator ASO nog even wacht met het nemen van een definitieve beslissing over het al dan niet doorgaan van de Tour. “Het is geen populaire keuze, maar het is niet onlogisch. De Tour start op 27 juni. Dat is op de limiet. Het wordt echt geen gemakkelijke beslissing.”