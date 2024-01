zondag 28 januari 2024 om 17:16

Eli Iserbyt voor tweede keer eindwinnaar Wereldbeker: “Staat mooi op mijn palmares”

Video Voor de tweede keer in zijn carrière heeft Eli Iserbyt het eindklassement van de Wereldbeker veldrijden gewonnen. Na het seizoen 2021-2022 is de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal nu ook de beste in het seizoen 2023-2024. Zijn leidende positie kwam in de slotmanche in Hoogerheide niet meer in gevaar. “Maar toch ben je zeer voorzichtig”, vertelde hij tegen WielerFlits.

De voorsprong van Iserbyt op Joris Nieuwenhuis was vooraf al ruim, maar toch was het nog niet helemaal zeker. “Als iedereen vooraf zegt dat het niet kan mislopen, ben je toch zeer voorzichtig. De wedstrijd moest nog verreden worden. Het was wel een heel apart scenario moest ik nog verliezen, omdat ik toch wel top-20 moest rijden. Maar ik ben heel blij met deze tweede keer klassementswinst in de Wereldbeker. Dat staat toch mooi op mijn palmares.”

Naast Iserbyt mocht ook Witse Meeusen juichen, want door de eindzege in de Wereldbeker is hij ook zeker van een plek in de Belgische WK-selectie. Een bedankje had Iserbyt kort na de cross nog niet ontvangen. “Nog niet, maar we kennen elkaar goed en hij zal mij nog een koffie teruggeven volgende week”, lacht hij.



In de voetsporen van Sven Nys

Na Sven Nys is Iserbyt nu de tweede crosser die twee keer de Wereldbeker veldrijden weet te winnen. “Dat wist ik niet. Ik hoorde net wel dat het mijn zevende eindzege is, op vijftien klassementen. Dat is ook heel mooi. Het zijn mooie statistieken, maar goed… Ik wil alles rijden en dat loont achteraf. Ik hoop een mooi rijtje hiervan te kunnen maken.”

Een week voor het WK zal het zaak zijn voor België om samen op te trekken tegen Mathieu van der Poel en Nederland. “In blok rijden. Dat kan afstoppen zijn, maar ook zo lang mogelijk volgen, de wedstrijd te maken en proberen twee medailles mee te nemen. Realistisch gezien ben ik blij met een tweede plek, denk ik. Maar goed, je gaat altijd voor meer, maar je moet realistisch blijven.”