EK Wielrennen 2022: Dit zijn de favorieten voor de wegwedstrijd in München

Zondag zijn de straten in en rond het Zuid-Duitse München het decor van de Europese titelstrijd. Het Europees Kampioenschap Wielrennen wint de laatste jaren steeds meer aan prestige. Een blik op de erelijst leert dat de afgelopen jaren renners als Peter Sagan, Alexander Kristoff en Sonny Colbrelli de Europese titel veroverden. Wie zal dit jaar met de zege aan de haal gaan? Samen met TOTO overlopen we de voornaamste kanshebbers en bespreken we daarnaast welke gokjes wel eens lucratief uit zouden kunnen pakken.

Sprintersfestival?

Om met de deur in huis te vallen: het ligt in de lijn der verwachtingen dat de wegwedstrijd in München in een sprint beslist zal worden. De top van het lijstje der favorieten staat namelijk bol van de sprinters. Daarbij komen de grootste kanshebbers uit de Lage Landen. Topfavoriet is Fabio Jakobsen. Indien hij geschiedenis weet te schrijven en Nederland voor het eerst in de historie een Europese titel (bij de mannen) weet te bezorgen, dan levert dat 2,75 keer de inzet op. Tim Merlier wordt als zijn voornaamste concurrent gezien. Indien hij erin slaagt om België zijn eerste Europese titel te bezorgen, dan wordt iedere euro vier keer uitgekeerd.

Italianen zijn kampioenschapsrenners bij uitstek. De laatste vier edities ging de overwinning naar een van de renners van de Squadra Azzuri. TOTO verwacht het meeste van Alberto Dainese. Wanneer de renner van Team DSM voor de vijfde Italiaanse zege op rij zorgt, dan levert dat 8 keer de inzet op. Dan moet hij wel topsprinters als Arnaud Démare en de thuisfavorieten Pascal Ackermann en Phil Bauhaus voorblijven. Landgenoot Giacomo Nizzolo (twee jaar geleden nog Europees kampioen) staat genoteerd aan 30 keer de inzet.

Outsiders

En de outsiders? Er zullen altijd renners zijn die er alles aan zullen doen om een massasprint te voorkomen. Een gokje op Zdenek Stybar kan daarbij lucratief uitpakken. Een verrassende zege van de Tsjechische routinier – die nog op zoek is naar een ploeg voor volgend seizoen – kan maar liefst 60 keer de inzet opleveren. En wat te denken van Filippo Ganna? Indien het Italiaanse tijdritkanon het sprintende peloton voor kan blijven, dan levert dat maar liefst tachtig keer de inzet op. Aantrekkelijk genoeg om het een keer te proberen.

