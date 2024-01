zondag 14 januari 2024 om 17:21

EK Baan: Superieure Lavreysen met overmacht keirinkampioen

Harrie Lavreysen heeft het EK Baanwielrennen afgesloten met een eclatante overwinning op de keirin. In de finale op zijn thuisbaan was hij veruit de sterkste, hij kon al voor het overschrijden van de finish de handen in de lucht steken. Mateusz Rudyk en Stefano Moro veroverden het zilver en brons. Jeffrey Hoogland was veroordeeld tot de b-finale, waarin hij uiteindelijk beslag legde op de negende plek.

Winnen met zo’n verschil had Lavreysen niet zien aankomen: “Dit is echt gestoord”, zegt hij in een eerste reactie op zijn titel ingesprek met NOS. “Ik speel met de natuurwetten hier. Ik voel me goed, het gaat goed en ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. In de halve finale ging het al zo hard en zo makkelijk, dat ik dacht: in de finale ga ik ‘m vol rijden en als ik niemand zie, ga ik juichen. Dat ik daar überhaupt over nadenk is gestoord… Wat een week. Ik heb echt genoten, dit is zo mooi. Dit maak ik misschien wel nooit meer mee.”