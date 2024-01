zondag 14 januari 2024 om 17:14

EK Baan: Hetty van de Wouw pakt brons op keirin

Tijdens de keirinfinale voor vrouwen bij de EK Baanwielrennen heeft Hetty van de Wouw een bronzen medaille behaald. De snelle Nederlandse kwam vanuit laatste positie sterk opzetten, maar kon Lea Sophie Friedrich niet van de titel houden. Het zilver was voor de Britse Emma Finucane.

Nicky Degrendele gaf ook acte de presence in de finale, maar de Belgische kwam uiteindelijk niet verder dan plaats vijf. Ze begon de finale op kop, maar ze raakte ingesloten aan het begin van de slotronde en ze kon daar niet meer van herstellen.

Van de Wouw deed het het hele keirintoernooi prima. In de eerste ronde ging ze mee in het zog van de Duitse Friedrich, daarna won ze haar tweede ronde voor Nicky Degrendele, die zich daar via de herkansingen had geplaatst. In de finale beloonde ‘Hetty Raketty’ zichzelf door een medaille in de wacht te slepen, haar tweede dit EK. Eerder pakte ze met de teamsprintsters ook al brons.