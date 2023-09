donderdag 21 september 2023 om 13:59

EK 2023: Italië pakt het goud in Mixed Relay junioren, net geen medaille voor Nederland

Italië heeft op het Europees kampioenschap wielrennen de Mixed Relay voor junioren gewonnen. La Squadra Azzurra leek aanvankelijk niet mee te doen om de titel, maar na een geweldige slotfase volgde toch nog het goud. Nederland deed ook volop mee om de medailles, maar strandde uiteindelijk op een vierde plaats.

Het Europees kampioenschap in de provincie Drenthe ging vandaag verder met de Mixed Relay ploegentijdrit. Vanuit Wildlands Adventure Zoo Emmen streden teams van zes, waarvan drie vrouwen en drie mannen, om de Europese titel. De landen legden twee keer een nagenoeg vlakke ronde van iets meer dan negentien kilometer af, goed voor een totale afstand van 38,4 kilometer.

Nederland met de snelste tussentijd

De meeste ogen waren natuurlijk gericht op de zes Nederlandse deelnemers aan dit evenement. Het thuisland kwam met een sterke Mixed Relay-ploeg op de proppen. Eerst was het aan Ryan Gal, Camiel Klignet en Sjors Lugthart om een goede splittijd neer te zetten. De drie beloftevolle renners slaagden hier met verve in, want aan de finish waren Gal, Klignet en Lugthart goed voor de snelste tussentijd.

Met een tijd van 22.40 minuut bleek de Nederlandse delegatie bijna vier seconden sneller dan België, Frankrijk volgde na 19,3 kilometer op zes seconden. Het kon met andere woorden nog alle kanten uit in deel twee van de Mixed Relay. Silje Bader, Masja Keesman en Tessa Kleijn waren de drie Nederlandse vrouwen die vandaag in actie kwamen en zij wisten de goede lijn van de mannen door te trekken.

Inhaalrace van de Italianen, net geen Nederlandse medaille

Aan de finish noteerden Bader, Keesman en Kleijn een eindtijd van 48.58 minuut, sneller dan landen als België, Polen en Slovenië. Het bleek alleen niet genoeg voor de Europese titel en zelfs een medaille, want Frankrijk, Duitsland en Italië bleken aan het einde van de rit toch sneller.

De gouden medaille ging uiteindelijk naar Italië. De blauwhemden klokten bij de eerste passage aan de finish slechts de vijfde tijd, maar Eleonora La Bella, Alice Toniolli en toptalent Federica Venturelli wisten de scheve situatie nog recht te zetten. Italië won uiteindelijk nog afgetekend, voor Duitsland en Frankrijk.

Nederland moest dan weer genoegen nemen met een vierde plaats. Het verschil met de nummer drie Frankrijk was aan de finish slechts twee seconden. België werd vijfde.