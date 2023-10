woensdag 4 oktober 2023 om 11:35

Einde seizoen voor Robert Gesink: klimmer moet passen voor Ronde van Lombardije

Primoz Roglic kan zaterdag – in zijn jacht op een eerste zege in de Ronde van Lombardije – niet rekenen op Robert Gesink. De ervaren Nederlander kon wegens een ‘vervelende hoest’ al niet starten in de Giro dell’Emilia. “Het bleek te gaan om bronchitis”, laat Gesink nu weten via Instagram.

Gesink maakte eerder deze maand als superhelper van kopmannen Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic nog indruk in de Vuelta a España, maar de 37-jarige klimmer kwam vervolgens niet helemaal fit uit de Ronde van Spanje en moest eerder al forfait geven voor de Giro dell’Emilia, de koers die hij in 2009 en 2010 nog wist te winnen.

De ervaren renner hoopte zich nog wel klaar te stomen voor de Ronde van Lombardije van zaterdag 7 oktober, maar ook deze wedstrijd komt te vroeg. “Mijn off-season is iets eerder begonnen dan aanvankelijk gedacht. Een nare hoest bleek bronchitis te zijn. Ik heb te veel trainingen gemist om nog klaar te zijn voor Il Lombardia”, geeft hij aan op zijn Instagram-account.

Family time

“Het is nu tijd om te genieten van mijn familie en ongedwongen fietstochtjes. Ik ben erg trots op mijn laatste wedstrijd van 2023”, doelt Gesink op de Vuelta a España, die werd gedomineerd door zijn ploeg. Sepp Kuss mocht na drie weken koers plaatsnemen op het hoogste schavotje, geflankeerd door zijn ploeggenoten Vingegaard (2e) en Roglic (3e).