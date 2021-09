Einde carrière voor Anna van der Breggen: “Dat is een goed gevoel”

Anna van der Breggen reed zaterdag haar laatste wedstrijd ooit. In de openingsfase van de koers kon ze haar ploeggenoten een aantal keer bevoorraden en in de laatste twee rondes kon ze rustig naar de finish rijden. “Die voelden als ererondes. Zoveel mensen, zoveel enthousiasme”, blikt ze dankbaar terug.

“Het is heel bijzonder dat dit mijn laatste koers mocht zijn. Voor mij was dat een dikke bonus. Tijdens de wedstrijd heb ik veel bedankjes gehad en heb ik ook meteen een paar van mijn boeken verkocht”, lacht ze. “Dit was een moment waar ik naartoe heb geleefd en nu zit het erop.”

Van der Breggen is er blij mee. Waar sommige profwielrenners hun tranen na afloop niet meer in bedwang kunnen houden, staat de Nederlandse lachend voor de camera. “Ik hoef niet meer te trainen en ik hoef mij ook geen zorgen meer te maken als het wat minder gaat. Dat is een heel goed gevoel.”