Einde aan quarantaine renners Groupama-FDJ en Cofidis

Goed nieuws voor Arnaud Démare en zijn ploeggenoten: de renners en stafleden van Groupama-FDJ mogen eindelijk de Verenigde Arabische Emiraten verlaten nadat ze voor een derde keer negatief hebben getest op het coronavirus. UAE Emirates en Gazprom-RusVelo zitten voorlopig nog in quarantaine.

Dit betekent dat sprinter Démare, klassementsrenner David Gaudu, Ignatas Konovalovas, Miles Scotson, Bruno Armirail en Nederlander Ramon Sinkeldam naar huis vliegen na een lange periode van quarantaine. Jacopo Guarnieri – die ook namens Groupama-FDJ uitkwam in de UAE Tour – wist eerder al het vliegtuig naar Europa te pakken.

Na de eerste meldingen van besmettingen in de UAE Tour werd de ronde (twee etappes voor het einde) geannuleerd en werden alle aanwezigen in beide hotels getest. Een groot deel daarvan heeft negatief getest en is inmiddels al vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar UAE Emirates en Gazprom-Rusvelo zitten nog altijd in quarantaine.

Afgelopen dinsdag kwamen namelijk zes (nieuwe) besmettingen aan het licht. Het gaat om twee Russen, twee Italianen, een Duitser en een Colombiaan. Het is niet bekend of er renners bij betrokken zijn, maar het Ministerie van Gezondheid van de VAE liet weten dat de genoemde teams opnieuw getest zullen worden op het coronavirus ‘om hun uiterste veiligheid te verzekeren’.

Ook de renners en stafleden van Cofidis mogen de Verenigde Arabische Emiraten verlaten, nu blijkt dat niemand is besmet met het coronavirus. Het gaat om de gebroeders José en Jesús Herrada, Natnael Berhane, Nathan Haas, Jesper Hansen, Stéphane Rossetto en Attilio Viviani.

Yes, you got it right: there is good news coming from the UAE!

Since they all have been tested negative for covid-19 for the 3rd time, our 12 team members have been allowed to fly back home!

— Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) March 8, 2020