Egan Bernal roept op tot kalmte: “In de Tour zullen we er staan” maandag 10 augustus 2020 om 10:02

Egan Bernal heeft opgeroepen tot kalmte na de Tour de l’Ain. In de Franse wedstrijd moest hij met zijn ploeg Team Ineos zijn meerdere erkennen in Jumbo-Visma, dat de eindoverwinning pakte met Primož Roglič. De Colombiaan komt de Sloveen straks ook in de Tour de France tegen.

Bernal liet in de slotetappe zijn ploeggenoten een hoog tempo rijden in aanloop naar de slotklim, de Grand Colombier. Voor Geraint Thomas was het na een paar kilometer op de slotklim gedaan. Dan cijferden Andrey Amador, Chris Froome en Jonathan Castroviejo zich weg om Roglič’ ploeg onder druk te zetten, maar de Sloveen hield stand.

“Vandaag hebben we laten zien dat we hier ook een heel hoog tempo kunnen rijden”, zei Bernal gisteren tegen Cyclingnews na de aankomst op de Grand Colombier. “We hebben onze koers gereden en we kunnen blij zijn met hoe het ging, niet alleen hier maar ook in La Route d’Occitanie. Ons grote doel is de Tour de France.”

Rustig blijven

De Colombiaan maakt zich geen zorgen over de prestaties van zijn ploeggenoten Thomas en Froome. “Dit is een koers om je voor te bereiden op de Tour. Enkele andere grote renners van andere teams zijn vandaag ook vroeg gelost. Dat betekent niet dat ze er niet zullen staan in het klassement van de Tour de France.”

Daarom roept hij op tot kalmte. “We moeten rustig blijven en weten dat we hier alleen zijn om te trainen. We willen zeker een goede training afwerken, maar we zullen er staan in de Tour.”