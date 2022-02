Egan Bernal ondergaat vandaag operatie aan halswervelkolom

Egan Bernal zal later vandaag een operatie ondergaan ter hoogte van de cervicale wervelkolom, oftewel: de halswervelkolom. Dat melden Spaanstalige media op basis van de Clínica Universidad de La Sabana, het ziekenhuis waar de Colombiaanse renner wordt behandeld.

“Deze ingreep zal zijn revalidatieproces bevorderen”, wordt het medische centrum geciteerd. “We gaan verder met de patiënt in al zijn herstelprocessen en vertrouwen op een snelle verbetering. We zullen na afloop van de ingreep rapporteren over de ontwikkelingen van de atleet.” De renner van INEOS Grenadiers, die nog altijd op de Intensive Care ligt, zal iets na het middaguur (Colombiaanse tijd) onder het mes gaan.

Bernal botste maandag 26 januari, tijdens een training in zijn thuisland Colombia, op hoge snelheid tegen een stilstaande bus. De klimmer kwam met een gebroken ruggenwervel, rechterdijbeen en rechter patella op de IC terecht. Ook liep de 25-jarige renner van INEOS Grenadiers meerdere gebroken ribben, een geperforeerde long en een borsttrauma op. Inmiddels heeft hij al meerdere operaties achter de rug.