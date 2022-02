Egan Bernal mag intensive care nog niet verlaten: “We boeken wel progressie”

Egan Bernal verblijft, een week na zijn zware ongeval op training, nog altijd op de intensive care. De Colombiaan zal de komende dagen ook nog doorbrengen op de IC. Dat heeft de Clínica Universidad de La Sabana, het ziekenhuis waar de Colombiaanse renner wordt behandeld, laten weten in een persbericht.

De 25-jarige Bernal boekt steeds meer progressie en heeft al de nodige operaties achter de rug, maar de artsen willen geen enkel risico nemen en dus is er besloten om de Colombiaan nog niet naar een gewone ziekenhuisafdeling te verplaatsen. “We blijven zeer gefocust op het beheersen van de pijn. Het is belangrijk om hem te laten herstellen in een veilige en gecontroleerde omgeving, met hulp van een interdisciplinair team.”

Men is echter optimistisch over het herstel van de Tourwinnaar van 2019. De afgelopen dagen kwamen er al bemoedigende berichten vanuit Colombia. Zo is een rugoperatie succesvol uitgevoerd en hebben de geperforeerde longen van Bernal zich weer adequaat uitgebreid. Verder kan hij zijn ledematen bewegen. “We boeken samen met de patiënt vooruitgang in zijn herstelproces. We geloven in een voorspoedig herstel.”

Bernal botste, tijdens een training met enkele ploeggenoten in zijn thuisland Colombia, op hoge snelheid tegen een stilstaande bus. De klimmer kwam met een gebroken ruggenwervel, rechterdijbeen en rechter patella op de Intensive Care terecht. Ook liep de 25-jarige renner van INEOS Grenadiers meerdere gebroken ribben, een geperforeerde long en een borsttrauma op.