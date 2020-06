Egan Bernal jaagt select clubje na: “Ik wil alle drie de grote rondes winnen” zaterdag 6 juni 2020 om 10:09

Egan Bernal schreef vorig seizoen geschiedenis door als eerste Colombiaan de Tour de France te winnen. Maar de ambities van de klassementsrenner reiken verder: hij wil dit jaar zijn titel in de Tour prolongeren, in 2021 een gooi doen naar de Giro d’Italia en op den duur alle drie de grote rondes winnen.

Tot op heden wisten zeven renners de grote rondes minstens een keer achter hun naam te zetten, namelijk Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Alberto Contador, Chris Froome, Felice Gimondi en Vincenzo Nibali. Als het aan Bernal ligt, komt zijn naam daar uiteindelijk bij. “Ik wil de drie grote rondes winnen”, zegt hij in de Italiaanse krant La Stampa.

Eerst wil hij dit jaar zijn titel in de Tour verdedigen en in 2021 mikt hij op de Giro. “Het is een ronde die me na aan het hart gaat en als ik meedoe, is het om te winnen. En dan wil ik vervolgens hetzelfde doen in de Vuelta a España. Het lijkt me geweldig om ze alle drie te winnen en onderdeel te zijn van de geschiedenis van mijn sport.”

Relatie met Froome en Thomas

In het interview spreekt Bernal ook over zijn relatie met Chris Froome en Geraint Thomas, zijn ploeggenoten bij Team Ineos maar mogelijk ook zijn belangrijkste tegenstanders in de Tour. “Ik heb een uitstekende relatie met Froome en Thomas. We gedragen ons eerlijk en oprecht, als echte professionals. Zoals altijd zal de koers bepalend zijn. Ik heb veel vertrouwen in het team en in de strategie die ons de overwinning moet brengen.”