Egan Bernal is duidelijk bij rentree: “Meedoen voor winst zit er niet in”

Egan Bernal was de voorbije weken buiten strijd wegens een knieblessure, maar kon vandaag eindelijk weer een rugnummer opspelden voor de openingsetappe van de Ronde van Catalonië. De Colombiaan tempert echter de verwachtingen. “Ik ben nog niet klaar om hier mee te doen voor de eindzege”, laat Bernal weten aan CyclingProNet.

Bernal begon veelbelovend aan het nieuwe seizoen met een vierde plaats in de koninginnenrit van de Vuelta a San Juan, maar de renner van INEOS Grenadiers liep in de Argentijnse rittenkoers – na een val – ook een knieblessure op. De klimmer verliet de Vuelta a San Juan vroegtijdig en moest tevens passen voor de Ruta del Sol en Parijs-Nice.

Nu maakt hij echter weer zijn rentree in de Ronde van Catalonië. “Ik ben heel erg blij om hier te zijn. We bekijken het dag per dag. Ik hoop me goed te voelen tijdens deze koers. Of ik kan meedoen voor de eindzege? Nee, ik koester geen ambities. Ik wil vooral genieten. De vorm is nog niet toereikend en ik ben dan ook realistisch. Ik hoop wel goede prikkels op te doen, maar het seizoen duurt nog lang en er komen nog mooie en grote koersen aan.”

Bernal leek te kiezen voor een rentree in de Settimana Coppi e Bartali, maar start toch in de Ronde van Catalonië. “Waarom? Ik hou van deze koers. Ik reed er in het verleden ook al en ken deze wedstrijd dus goed. Daarnaast is het goed om weer op WorldTour-niveau te koersen. Om weer te wennen aan het hoogste niveau”, legt de Tourwinnaar van 2019 uit.