EF Education-EasyPost met Urán, Padun en Cort in Tirreno-Adriatico

EF Education-EasyPost heeft zijn zevenkoppige selectie voor Tirreno-Adriatico (7-13 maart) gepresenteerd. De Amerikaanse formatie rekent vanaf maandag onder meer op Magnus Cort, Mark Padun en Rigoberto Urán. De 35-jarige Urán maakt zich op voor zijn eerste wedstrijd van het seizoen.

Het roze van EF Education-EasyPost zal opvallen met Urán, Padun en Cort als (mogelijke) speerpunten. Naar de vorm van Urán is het gissen, omdat hij in Tirreno-Adriatico pas zijn eerste wedstrijdkilometers van het jaar gaat maken. Padun en Cort lieten in de voorbije Spaanse rittenkoers Gran Camiño al zien dat het met de vorm wel goed zit. Cort won er de openingsetappe, Padun was de beste in de afsluitende tijdrit.

Binnen de selectie van EF Education-EasyPost is het ook uitkijken naar klassiekerspecialist Michael Valgren, de nummer elf van de voorbije Strade Bianche, en de Portugese klimmer Ruben Guerreiro. Laatstgenoemde werd dit jaar al vierde in een bergetappe van de UAE Tour en was afgelopen zaterdag ook nog vijftiende in Strade Bianche.

De uit Ecuador afkomstige Jonathan Caicedo en de Nieuw-Zeelander Tom Scully vervolledigen de selectie. Tirreno-Adriatico begint dit jaar met een individuele tijdrit langs de Tyrreense kust van Lido di Camaiore en eindigt met een vlakke slotrit naar San Benedetto del Tronto.

Selectie EF Education-EasyPost voor Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Jonathan Caicedo

Magnus Cort

Ruben Guerreiro

Mark Padun

Tom Scully

Rigoberto Urán

Michael Valgren