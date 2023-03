EF Education-EasyPost met Powless en Honoré in Dwars door Vlaanderen

EF Education-EasyPost heeft zijn selectie bekendgemaakt voor Dwars door Vlaanderen. De Amerikaanse formatie rekent vandaag in de midweekse klassieker vooral op Neilson Powless en Mikkel Honoré.

Het is met name uitkijken naar de prestatie van Powless. De 26-jarige Amerikaan is bezig aan een uitstekend voorseizoen. Hij was al de beste in de GP La Marseillaise en de Ster van Bessèges en werd bovendien derde in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, zesde in Parijs-Nice en zevende in Milaan-San Remo.

Honoré is eveneens een renner om in de gaten te houden, al wist de eveneens 26-jarige Deen nog geen topnoteringen bijeen te fietsen. Honoré reed in het verleden echter al wel naar top 5-klasseringen in lastige eendagskoersen. Zo was hij twee jaar geleden nog derde in de Clásica San Sebastián, een editie die werd gewonnen door… Neilson Powless.

Verder rekent EF Education-EasyPost op de Zwitserse hardrijder Stefan Bissegger, de Duitse rasaanvaller Jonas Rutsch, Nederlander Julius van den Berg en de Nieuw-Zeelander Tom Scully. De ploeg begint met zes (in plaats van zeven) renners aan Dwars door Vlaanderen.

