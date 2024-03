zondag 3 maart 2024 om 10:31

Eerste profzege voor Alec Segaert is een feit: “Plan was om voor Milan Menten te gaan”

De meeste wielerogen waren zaterdag gericht op Strade Bianche, maar in België werd er ook gekoerst. In de Grote Prijs Criquielion wist Alec Segaert voor het eerst in zijn nog jonge profcarrière te zegevieren. De 21-jarige hardrijder van Lotto Dstny bleef na een late uitval nipt een sprintend peloton voor.

Na afloop keek de winnaar van de GP Criquielion op de website van zijn Belgische werkgever terug op de race. “Het was een gesloten wedstrijd. Het peloton controleerde de kopgroep, waardoor de voorsprong rond de drie minuten bleef. Op zeventig kilometer van de finish waren er een paar beklimmingen. Hoewel de koers soms openbrak, bleven de verschillen klein.”

“Tot op ongeveer vijftien kilometer van de finish hadden twee renners een kleine voorsprong. Het plan was oorspronkelijk om voor Milan Menten te gaan in de sprint. Ik zou hem in de beste positie brengen of reageren op late aanvallen, zoals nu gebeurde. Iemand van Alpecin-Deceuninck sprong weg na de kasseien.”

Segaert doelt op de jonge Duitser Henri Uhlig, die met nog twee kilometer te gaan wist weg te springen uit het peloton. “Ik kon reageren en het spel meespelen. Hij nam me mee naar het laatste rechte stuk bergop. Ik moest vroeg beginnen om voorop te blijven, dus op 500 meter viel ik aan. Ik ging vol naar de finish en keek niet meer om.”

En het bleek voor Segaert genoeg om uit de greep te blijven van de opkomende Pavel Bittner van dsm-firmenich PostNL. “Gelukkig was het genoeg voor de overwinning. Dit laat zien dat we klaar waren voor deze race. We hadden verschillende manieren om de koers te winnen. Dit was sterk werk van het team”, besluit de winnaar van de dag.