Eensgezindheid: “Wielrennen op tv moet in de toekomst korter”

Zowel organisatoren, sponsors, renners als tv-zenders lijken het erover eens: de koers op tv mag gerust wat korter. “De concentratiespanne bij de jeugd is korter dan vroeger, door het grotere aanbod en het grotere aantal schermen. Daar moeten we in de toekomst rekening mee houden”, zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics.

Flanders Classics nam eerder al initiatieven in die richting. “We hebben sommige wedstrijden, zoals Dwars door Vlaanderen, al korter gemaakt. Of we rijden deels over een lokaal parcours mede omwille van de herkenbaarheid, zoals in de Ronde en de Scheldeprijs. Sport op tv gaat veranderen, dat staat vast, maar we moeten dat niet forceren: laat het een geleidelijk proces zijn.”

Sponsor: “tv is complementair met social media”

De andere belanghebbende partijen binnen het wielrennen, lijken de stelling van Van Den Spiegel te beamen. Volgens Marko Heijl van Soudal zullen kortere tv-uitzendingen in elk geval geen sponsors wegjagen. “Live-tv is maar een deel van het geheel. Daarom zal geen enkele moderne sponsor het inkrimpen van de live als een breekpunt beschouwen. Visibiliteit blijft belangrijk, er moet dus een minimum zijn, maar tv is complementair met sociale media.”

“Vandaag is sponsoring een werkwoord. Aan apathisch tv-kijken heb je weinig als bedrijf, interactie is wat je zoekt. Kijkers willen een sneller en meer flitsend product: wel, vervang dat saaie uurtje van de mannenkoers dan door de finale van een vrouwenwedstrijd, daar wint iedereen bij. De cross bewijst dat het kan. De dalende kijkcijfers bij de mannen, en dus het verlies aan visibiliteit, wordt gecompenseerd door stijgende kijkcijfers bij de vrouwen.”

Cross als voorbeeld

Ook Luc Van Langenhove, Manager Sport bij de VRT, verwijst naar het veldrijden in Vlaanderen als voorbeeld. “Een handig format: eenheid van tijd en plaats. Compact. Superpopulair in Vlaanderen. Gesneden koek. Jongeren hun ‘spend of attention‘ is korter. Ze willen meer gebalde content aangeboden krijgen op sociale media en tv. Wielrennen gaat voorlopig nog tegen die trend in, met een ouder, hoofdzakelijk mannelijk publiek.”

“We moeten op z’n minst goed nadenken over wat Van Den Spiegel zegt”, vertelt Van Langenhove. “Ons afvragen hoe we sport op tv in de toekomst commercieel interessant kunnen houden. En het midden vinden tussen boeien en vervelen.” Aan die ‘overkill’ van het integrale uitzendpakket van alle Tourritten waagt Sporza zich ook nu al niet. “Daar zijn gespecialiseerde zenders als Eurosport voor. Maar uitzonderingen voor wedstrijden ‘hors catégorie’ zoals de Ronde van Vlaanderen moeten ook kunnen.”