Eén tegen allen: Ylber Sefa grijpt na krankzinnig koersverloop naast Albanese titel

Flikken en geflikt worden: het hoort bij de koers. Ylber Sefa werd op het Albanees wegkampioenschap echter wel op een zeer bijzondere manier in het pak gestoken door enkele landgenoten.

De 32-jarige Sefa, die veel in België koerst en in het verleden uitkwam voor Tarteletto-Isorex, leek afgelopen zondag op weg naar zijn zevende opeenvolgende nationale titel op de weg. Een dag eerder werd hij ook al met overmacht Albanees kampioen in het tijdrijden. “Op de lange brede en rechte wegen had ik een goed overzicht”, blikt Sefa met Wielerverhaal terug op een krankzinnig verlopen kampioenschap.

“Er was niemand te zien. Ik hield relaxed mijn tempo aan. En plots zaten toch enkele renners aan mijn wiel. Ik geloofde mijn eigen ogen niet. Dat was onmogelijk, want ik verzwakte niet. Blijkbaar hadden ze aan een volgwagen gehangen en kregen ze beschutting van die auto.” Zijn vrouw Carolien Vandemoortele vult aan: “Plots, ongeveer twee kilometer voor de laatste doortocht aan de streep, besliste de wedstrijdjury om de slotronde niet meer te rijden en de wedstrijd te laten aankomen.”

Verstoppen in een bos

De zege ging uiteindelijk naar Lukas Kloppenborg, voor Olsian Velia en een verbouwereerde Sefa. En dat is nog niet alles. “Velia stond bij de tweede doortocht op de klim volledig geparkeerd. Mensen hebben gezien dat hij zich had verstopt in een bos langs het parcours. Ook hij verscheen plots weer in de spits. Vreemd genoeg zijn z’n Strava-gegevens verdwenen. Wellicht zouden we daarop zien dat hij maar dertig kilometer gereden heeft”, aldus Vandemoortele.

“Ik had de moed niet meer om te sprinten. Na de aankomst was er veel tumult. Ook bij de junioren. Blijkbaar moesten de titels naar renners van de club uit Tirana gaan. We hebben een klacht neergelegd bij de UCI. Ook de junioren die werden benadeeld, gingen dat doen”, laat Sefa weten. De Albanees hoopt dat de uitslag nog wordt geschrapt, of dat de UCI beslist om het nationaal kampioenschap opnieuw te laten plaatsvinden.

Boycot

Sefa kan het frauduleuze wedstrijdverloop wel een beetje plaatsen: de renner leeft namelijk al een tijdje op gespannen voet met de Albanese wielerfederatie. “Ga jij maar naar Europa om te koersen en verzamel daar UCI-punten voor Albanië, kreeg ik vroeger te horen. En kom niet meer in Albanië koersen, voegden ze eraan toe. Uiteraard maak ik er een erezaak van elk jaar terug te keren naar mijn land om er kampioen te worden.”

“Dat de federatie niet investeert in het beter maken van de Albanese renners is niet mijn fout. Enkele weken geleden kregen we met Vetrapo, mijn huidige club, geen toestemming om de Ronde van Albanië te rijden. Terwijl Asfra wel mocht deelnemen. Ook dat is onbegrijpelijk.”