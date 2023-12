maandag 11 december 2023 om 08:00

Een magisch kerstverhaal over wielrenner Jack

Ad Herken je dat gevoel, dat alles lijkt tegen te zitten? Het is koud, het miezert en je band is lek… Soms is alles wat je nodig hebt, een goede vriend. Iemand die je weer op de been helpt en je blijft steunen, zelfs als alles hopeloos lijkt.

Rogelli nodigt je uit om de magie van Kerst te omarmen, zelfs als alles tegenzit. Bekijk het Kerstverhaal over wielrenner Jack en laat je inspireren. Charlie is degene die Jack de moed geeft om door te gaan. Wie is jouw Charlie? “Embrace the spirit of Christmas, through obstacles we ride. Joy and love prevail, with friends by our side.”



Wil je niet alleen je kerstboom laten stralen, maar ook je favoriete fietsmaatje in het zonnetje zetten? Degene die altijd voor je klaarstaat, zelfs tijdens de zwaarste fietstochten? Toon je dankbaarheid met een speciaal kerstcadeau! Wat dacht je bijvoorbeeld van het Core winterjack uit de nieuwe wintercollectie van Rogelli of een schitterend paar fietshandschoenen?

Kijk je al uit naar je volgende winterse rit? Enjoy Christmas!