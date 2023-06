Een Ierse wereldkampioen? Seizoensrevelatie Ben Healy droomt van wereldtitel

Ben Healy kunnen we gerust bestempelen als een van de revelaties van de voorbije koersmaanden. De renner van EF Education-EasyPost won een etappe in de Giro d’Italia en werd tweede in de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race, maar Healy heeft de knop inmiddels weer omgedraaid.

De 22-jarige Healy heeft – na een welverdiende en vooral ook broodnodige rustperiode – zijn zinnen gezet op… de komende wereldkampioenschappen. De veelzijdige coureur gaat voor een topprestatie in het Schotse Glasgow, zo laat hij weten in een interview met het veelgeprezen wielertijdschrift Rouleur. “Ik hoop op een dag wereldkampioen te worden. Het is realistischer om aan de regenboogtrui te denken, dan aan de gele trui in de Tour de France.”

“Ik doe het goed in zware eendaagse wedstrijden, waarin vermoeidheid een belangrijke rol speelt. We zullen zeker niet met de sterkste ploeg aan de start verschijnen, dat weet ik maar al te goed. Het is te hopen dat andere landen de koers in handen nemen en hard maken en dat de wedstrijd zo uitdraait op een uitputtingsslag. Als je eenmaal in de finale zit, is er ruimte om je eigen race te rijden”, is Healy optimistisch over zijn kansen.

Ronde van Lombardije

Healy, die van geboorte overigens een Engelsman is, laat verder ook nog weten dat hij zijn pijlen richt op de Ronde van Lombardije. De Italiaanse klassieker zal over ruim drie maanden plaatsvinden, op zaterdag 7 oktober. De organisatie gaat dan op zoek naar een opvolger voor Tadej Pogačar.