zaterdag 9 september 2023 om 11:50

Een concurrent minder voor Van Aert: Tom Pidcock niet meer van start in Tour of Britain

Wereldkampioen cross-country Tom Pidcock zal vanmiddag niet meer van start gaan in de zevende rit van de Tour of Britain. De Brit kampt met een zadelpijninfectie, die doorheen de week steeds erger is geworden.

Pidcock was nochtans niet slecht bezig. Na zes etappes, stond hij vijfde in het algemeen klassement van de Britse ronde. Al die etappes waren dan ook nog eens biljartvlak geweest, waardoor Pidcock vooral in het lastigere slotweekend werd verwacht. De Brit gold als een van de grootste kanshebbers om leider Wout van Aert nog uit de leiderstrui te rijden.

Eén ding is zeker: de kopman van INEOS-Grenadiers heeft er een vermoeiende periode opzitten. Na een slopende Tour, waarin hij dertiende werd, draaide hij meteen de knop om naar het WK mountainbike. De cross-country werd een kolfje naar zijn hand.

Due to a saddlesore infection @tompidcock will not take to the start of stage seven at the #TourOfBritain.

Tom is disappointed not to finish his home race, but unfortunately the condition has gradually worsened over the week and the medical team has advised race withdrawal to… pic.twitter.com/TNceRYtfm4

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2023