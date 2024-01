dinsdag 2 januari 2024 om 15:39

Een bizar verhaal: ziekenhuisopname voor Uno-X-duo na CO-vergiftiging op kartbaan

Renners moeten wel eens naar het ziekenhuis vanwege een gebroken sleutelbeen, rib of arm, maar Anders Halland Johannessen en Jonas Hvideberg werden enkele weken geleden opgenomen vanwege een koolstofmonoxidevergiftiging, kortweg CO-vergiftiging, na een teamuitje op de kartbaan.

Het gebeurde tijdens een teambuilding van Uno-X Mobility, de ploeg van Anders Halland Johannessen en Jonas Hvideberg. De renners van de Noorse formatie werden losgelaten op een indoor kartbaan, met de uitdaging om zoveel mogelijk rondjes af te leggen in drieënhalf uur. “Ik vind karten echt enorm leuk en dus was ik de hele tijd te vinden op de kartbaan. Ik ben niet naar buiten gegaan voor een frisse neus”, vertelt Johannessen in gesprek met het Noorse TV2.

“We zijn competitieve gasten”, vult zijn ploegmaat Hvideberg aan. “Iedereen mocht een stukje rijden, maar we hadden al snel door wie de snelste ronden reed. We stonden hoog in het klassement en brachten dus veel tijd door in de kart. Tegen het einde van de wedstrijd waren de andere deelnemers moe, waardoor we extra tijd konden doorbrengen in de kart.”

“Ik kon mijn ogen niet meer openhouden”

Er leek aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor Johannessen en Hvideberg, maar eenmaal weer buiten kwamen de eerste symptomen aan het licht. De twee renners werden na de race misselijk en begonnen over te geven. “Het was echt niet normaal. Ik kon mijn ogen niet meer openhouden en stuurde daarom een bericht naar onze ploegarts”, schetst Johannessen. “Toen hij de kamer van ons hotel binnenkwam, was ik behoorlijk van de kaart.”

Hvideberg: “Het was voor de mensen om ons heen waarschijnlijk een onaangename ervaring. Om te zien hoe slecht we er op dat moment aan toe waren. We hadden al vrij snel door dat dit een serieuze zaak was. Ik voelde me duizelig en zwaar in mijn hoofd. Ik besloot dan ook even op bed te gaan liggen, vooraleer we gingen eten. Het werd alleen steeds erger en uiteindelijk lag ik in een soort foetushouding in bed, met zware hoofdpijn.”

Met spoed naar het ziekenhuis

De ploegarts van Uno-X Mobility trok vervolgens aan de bel en de twee coureurs werden in allerijl naar een ziekenhuis in Kopenhagen gebracht. Daar kwamen de artsen al snel tot een diagnose: een koolstofmonoxidevergiftiging. Johannessen en Hvideberg werden dan ook aan een beademingstoestel gelegd. ‘We kregen een goede follow-up van het ziekenhuis en onze ploeg. De dokter, coach en mijn broer Tobias waren de hele nacht bij ons.”

Uit voorzorg werden de renners nog naar een ander ziekenhuis in de Deense hoofdstad gebracht, maar Johannessen en Hvideberg knapten al snel weer op en voelden zich na een paar dagen weer als vanouds. “Ik weet niet zeker of we er slechter aan toe waren dan onze ploeggenoten die dezelfde avond, dat wij in het ziekenhuis belandden, helemaal uit hun dak gingen”, kan Johannessen er nu om lachen.