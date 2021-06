Edvald Boasson Hagen zet na valpartij streep door Ronde van Zwitserland

Een tegenvaller voor Edvald Boasson Hagen. De ervaren Noor kwam gisteren hard ten val in de GP des Kantons Aargau. Als gevolg hiervan moet hij de Ronde van Zwitserland noodgedwongen overslaan.

Ondanks dat hij van dichtbij kennis maakte met het Zwitserse asfalt reed Boasson Hagen de door Ide Schelling gewonnen koers wel uit. De kersverse vader werd 42e op iets meer dan een halve minuut van de winnende Nederlander. Na de koers werd de Noor onderzocht en werden diverse blauwe plekken bij hem vastgesteld.

“Hij is de komende vijf dagen niet beschikbaar en hij zal dus niet deel kunnen nemen aan de Ronde van Zwitserland”, meldt Total Direct Energie in een kort statement over Boasson Hagen op social media. Zijn voorbereiding op de Tour de France krijgt hiermee een knauw, maar deelname aan La Grande Boucle komt niet in gevaar.