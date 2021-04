Dylan van Baarle tiende: “Moest in de finale altijd achtervolgen”

Dylan van Baarle is zondag als tiende geëindigd in de Ronde van Vlaanderen. De winnaar van Dwars door Vlaanderen kwam niet in het verhaal voor, maar zat in de finale wel in de achtervolgende groep achter winnaar Kasper Asgreen en nummer twee Mathieu van der Poel. “Dat Asgreen wint, is geen verrassing”, zegt Van Baarle na afloop.

Dat Van Baarle ontbrak op de voorposten in de finale, heeft een rede. “Ik zat achter een valpartij voor de tweede keer Oude Kwaremont en toen moest ik altijd achtervolgen”, vertelt hij. “GIanni Vermeersch was wel een stoorzender in die achtervolgende groep, maar ik denk dat de twee besten vooruit waren. Alleen als we goed ronddraaiden zouden we een kans hebben, maar dat gebeurde niet.”

Over winnaar Asgreen is de kopman van INEOS Grenadiers lovend. “Wat hij in de E3 deed was vrij bijzonder, en hier Van der Poel kloppen in de sprint: chapeau. Het is een bijzonder mens. Hij is al een tijdje goed bezig natuurlijk, dus dit is geen verrassing”, aldus Van Baarle, die uiteindelijk tiende werd in Oudenaarde.