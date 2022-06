Dylan Teuns blikt vooruit op Dauphiné-rit: “Van Aert is uiteraard de grote favoriet”

Op dag drie van het Critérium du Dauphiné krijgen de renners voor het eerst een aankomst bergop voorgeschoteld. Met 2.700 hoogtemeters tussen start- en finishlocatie belooft het een interessante dag te worden. Dylan Teuns is op voorhand een van de favorieten voor de dagzege. “Al is Wout van Aert natuurlijk de grote favoriet”, klonk het voor de start in gesprek met TV2 Sport.

Teuns is met zijn punch een man om in de gaten te houden. “Ik voelde me wel OK in de eerste twee etappes en het kan een goede aankomst zijn voor een renner met mijn kwaliteiten, maar het is ook erg lastig. Wout is natuurlijk de grote favoriet. Hij heeft al laten zien in een zeer goede vorm te verkeren. Het is aan Jumbo-Visma om de verantwoordelijkheid te nemen.”

De winnaar van de voorbije Waalse Pijl verwacht echter wel dat andere ploegen ook de kastanjes uit het vuur zullen halen, in de achtervolging op een (eventuele) kopgroep. “Er zal vandaag ook wat meer controle zijn van de klassementsploegen. De renners met klassementsambities zullen vandaag ook wel meedoen in de finale”, verwacht de renner van Bahrain Victorious.

De slotklim naar Chastreix-Sancy is net iets meer dan zes kilometer lang aan een gemiddelde van 5,6%, maar de renners krijgen ook percentages tot 8% voor de wielen geschoven.