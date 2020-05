Dylan Groenewegen verkiest Giro boven Vuelta woensdag 27 mei 2020 om 19:20

Dylan Groenewegen zou oorspronkelijk dit seizoen voor het eerst van start gaan in de Giro d’Italia én de Vuelta a España. Vanwege de herschikte UCI-kalender en de overlap van beide koersen is dat niet langer mogelijk. De sprinter van Jumbo-Visma houdt het voor nu bij zijn Giro-debuut.

Dat laat Head of Performance Mathieu Heijboer weten in een interview met Eurosports Kop over Kop. “De Tour is de wedstrijd die wat ons betreft qua selectie hetzelfde blijft. Dan blijft ook het uitgangspunt dat we daar met de sterkste ploeg naar toe willen. Dus zoals we dat in de winter hebben gepland, zullen we dat nu ook in augustus en september gaan doen. Maar voor de rest verandert alles.”

Na viermaal op rij in de Tour de France te hebben geacteerd, wilde de ploeg met Groenewegen deze keer de Giro en de Vuelta rijden. Omdat beide grote rondes elkaar overlappen op de herschikte UCI-kalender, moesten daar nu keuzes in worden gemaakt. “Het lijkt erop dat hij de Giro gaat betwisten en niet de Vuelta”, vertelt Heijboer. De Italiaanse ronde begint normaal gesproken op 3 oktober.