Dylan Groenewegen met andere sprinttrein naar Giro zondag 7 juni 2020 om 19:57

Dylan Groenewegen gaat de Giro d’Italia in met een andere sprinttrein dan gepland. Mike Teunissen en Amund Grøndahl Jansen slaan de Giro dit najaar over omdat tegelijkertijd de klassiekers gereden worden. Christoph Pfingsten, Jos van Emden en Tony Martin vormen de nieuwe ‘trein’ van Groenewegen.

“De Giro blijft mijn hoofddoel”, bevestigt de sprintkopman van Jumbo-Visma nog maar eens tegen de NOS. Maar zijn vaste helpers, Teunissen en Grøndahl Jansen, ontbreken. “Normaal zijn het klassieke renners die met mij mee gaan, maar zij gaan de klassiekers rijden. Ik krijg, als het goed is, met Christoph Pfingsten, Jos van Emden en Tony Martin andere sterke jongens met mij mee.”

“Samen trainen is nu heel lastig, maar iedereen weet hoe sterk Tony Martin is en van Jos weet ik dat ook. Pfingsten ken ik ook al heel goed omdat ik een paar jaar met hem samen gereden heb, en begin dit jaar reed ik ook veel met hem samen”, legt Groenewegen uit. “Ik heb dit jaar al drie keer gewonnen, dus ik heb er wel vertrouwen in.”

Hervatten in Milaan-San Remo of Polen?

Waar Groenewegen zijn seizoen hervat, weet hij nog niet. “Dat kan Milaan-San Remo of de Ronde van Polen zijn. Ik vraag mij af of ik al klaar ben voor Milaan-San Remo, terwijl er in Polen meer sprintkansen zijn”, zegt hij. “En ik kan San Remo ook over een half jaar rijden en dan ben ik ook weer wat sterker.”

Milaan-San Remo staat voorlopig op 8 augustus op de aangepaste wielerkalender. De Ronde van Polen duurt van 5-9 augustus.