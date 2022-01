Dylan Groenewegen keert terug naar de Tour de France

Dylan Groenewegen komt deze zomer weer in actie in de Tour de France. Van zijn nieuwe ploeg BikeExchange-Jayco heeft hij de zekerheid gekregen dat hij in de belangrijkste wedstrijd van het jaar kan starten en dat hij gedurende de Ronde van Frankrijk genoeg steun in de sprints van zijn ploeg mag verwachten. Bij zijn vorige ploeg Jumbo-Visma kwam hij, mede door de klassementsambities, sinds 2019 niet meer in actie in de Tour.

De zekerheid om weer in de Tour de France te kunnen starten was een van de belangrijkste redenen waarom de inmiddels 28-jarige Groenewegen eind vorig jaar nog van ploeg switchte. Bij Jumbo-Visma kwam hij door de gele ambities met Primož Roglič, Jonas Vingegaard en Steven Kruijswijk en de vrije rol voor Wout van Aert ook dit jaar niet in aanmerking voor de selectie voor de Ronde van Frankrijk.

“Ik hou van de Tour en ben heel blij dat ik dit jaar weer kan terugkeren naar deze wedstrijd”, geeft Groenewegen aan WielerFlits aan. “Ik heb in de Tour mijn mooiste successen behaald. Als sprinter wil je op dat grote podium presteren. Het is mijn grootste uitdaging om daar weer voor de ritzeges te strijden.”

Groenewegen won in het verleden vier ritten in de Tour. In 2017 was hij snelste in de slotrit op de Champs-Elysées. In 2018 wist hij twee etappes te winnen, terwijl hij een jaar later – ondanks een zware val in de eerste rit naar Brussel – een week later toch weer succesvol in de rit naar Chalon-sur-Saône.

Trainingskamp

Inmiddels heeft Groenewegen zijn eerste trainingskamp met BikeExchange-Jayco achter de rug. De sfeer in de Australische formatie spreekt hem aan. “Ik ben blij met de keuze die ik gemaakt heb. Ze gaan er alles aan doen om mij in de massasprints te ondersteunen en zijn daar nu al volop mee bezig. Je merkt dat ze over alles nadenken wat bij een sprint komt kijken. Richting mij tonen ze enorm veel vertrouwen. Dat doet me goed. Ook voelt het verfrissend om met een nieuwe trainer, met nieuwe inzichten te werken.”

Groenewegen start het seizoen op 1 februari in Saudi Tour. Vervolgens staan de UAE Tour, Parijs-Nice, de Oxyclean Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem op zijn programma. In april krijgt hij een maand rust om op te bouwen richting de Tour de France. Vervolgens rijdt hij normaal gesproken de ronde van Hongarije om ten slotte (afhankelijk van het parcours) of de Ronde van Slovenië of het Criterium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland als laatste voorbereiding op de Ronde van Frankrijk te rijden.

Programma Dylan Groenewegen voor 2022

Saudi Tour (1-5 februari)

UAE Tour (20-26 februari)

Parijs-Nice (6-13 maart)

Oxyclean Classic Brugge-De Panne (23 maart)

Gent-Wevelgem (27 maart)

Ronde van Hongarije (11-15 mei)

Critérium du Dauphiné (5-12 juni) – Nader te bepalen

Ronde van Zwitserland (12-19 juni) – Nader te bepalen

Ronde van Slovenië (15-19 juni) – Nader te bepalen

Tour de France (1-24 juli)