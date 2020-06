Dwars door het Hageland verzekert zich van Belgische WorldTour-teams maandag 1 juni 2020 om 10:52

Nu Dwars door het Hageland groen licht heeft voor een nieuwe plaats op de kalender, heeft de organisatie de eerste ploegen op de startlijst bekendgemaakt. Deceuninck-Quick Step en Lotto Soudal zegden hun deelname reeds toe.

Vorige week werd bekend dat Dwars door het Hageland goedkeuring had gekregen om op de herschikte kalender te verhuizen naar zaterdag 15 augustus. Daarmee is de wedstrijd de eerste Belgische UCI-koers in het tweede deel van het seizoen. “We zitten met onze wedstrijd in een groeifase, we hebben daar best wel wat ambitie mee”, vertelt organisator Nick Nuyens aan de regionale televisieomroep ROB-tv.

Er is lang gezocht naar een nieuwe datum, maar die werd dus gevonden in 15 augustus. Nuyens: “We hebben enkel concurrentie van het Critérium du Dauphiné, dat zijn op zich andere type renners die daar naartoe gaan, dus dat maakt dat we wel heel veel potentieel hebben naar het deelnemersveld toe. Tegelijkertijd is iedereen toch voorzichtig omdat we allemaal weten dat het nog altijd zou kunnen veranderen indien de Veiligheidsraad andere adviezen geeft.”

De organisator is weliswaar nog een beetje terughoudend, maar wel kan hij alvast de komst van de enige twee Belgische WorldTour-teams aankondigen, Deceuninck-Quick Step en Lotto Soudal. Beide ploegen keren na een jaar afwezigheid terug.

Kenneth Vanbilsen

De wedstrijd over onverharde wegen werd vorig jaar gewonnen door Kenneth Vanbilsen. In de slotfase was de Cofidis-renner weggereden bij een pak medevluchters en wist vervolgens stand te houden tot aan de aankomstlijn. In het verleden wisten ook renners als Mathieu van der Poel, Niki Terpstra en Krists Neilands te zegevieren in het Hageland.