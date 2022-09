Dubbelslag en eerste profzege voor Mattias Skjelmose in tijdrit Ronde van Luxemburg

Mattias Skjelmose heeft de tijdrit in de Ronde van Luxemburger geworden. De Deense renner van Trek-Segafredo was drie seconden sneller dan Kévin Vauquelin, Martin Hulgaard moest dertien seconden toegeven. Skjelmose is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De tijdrit speelde zich af in Remich, een kleine stad aan de Moezel, waar ook elk jaar de Ironman (triatlon) van Luxemburg wordt gereden. Zowel de start als de finish van de vierde etappe lagen in de Luxemburgse stad. Het parcours was eerder heuvelachtig met twee uitgesproken beklimmingen. In het begin van de tijdrit was dat de Scheierebierg (1,6 km aan 8,8%), een aantal kilometer later de Wëntrenger (2,1 km aan 5%).

Hulgaard met eerste richttijd

De eerste richttijd vrijdag kwam van Morten Hulgaard. De Deense hardrijder van Uno-X ging als eerste onder de 35 minuten, ruim zelfs. Hulgaard klokte een tijd van 34m18s. Niet veel later kwam Thibault Guernalec met 34m20s bijzonder dicht, maar het was net niet goed genoeg. De echte tijdrijders kwamen pas op het einde in actie, met Jason Osborne als eerste grote kanon.

Op de top van de Wëntrenger, waar het tussenpunt lag, was de Duitser van Alpecin-Deceuninck een seconde sneller dan Hulgaard. Osborne was duidelijk snel vertrokken, in het tweede deel verloor hij namelijk een hele hoop seconden. Geen nieuwe snelste tijd dus voor Osborne. Het was de jonge Kévin Vauquelin die tien seconden onder de tijd van Hulgaard dook. De Fransman had zijn tijdrit zeer goed ingedeeld.

Thomas maakt favorietenrol niet waar

De snelle mannen kwamen bijzonder snel na elkaar over de finish. Rune Herregodts zette een sterke tijdrit neer, maar een minuut later kwam Mattias Skjelmose over de streep in Remich. De coureur van Trek-Segafredo had aan het tussenpunt al de voorlopig snelste tijd en kon dat ook vasthouden tot aan de finish. Met een tijd van 34m5s dook de Deen drie seconden onder de tijd van Vauquelin.

Vervolgens was het wachten op de grote favoriet van vrijdag, Benjamin Thomas. De Franse tijdrijder verloor in het tweede deel maar liefst 43 seconden op Skjelmose, wat doet vermoeden dat Thomas heeft moeten afrekenen met pech. De laatste renners kwamen niet meer in de buurt van de tijd van de 21-jarige Skjelmose, die daardoor voor het eerst kon vieren bij de profs. Sjoerd Bax reed wel nog een goede tijdrit en legde beslag op plaats vijf.

Dubbelslag voor Skjelmose

De jonge Deen was bovendien ook een stuk sneller dan zijn concurrenten in het algemeen klassement, waardoor hij de leiding overneemt in het algemeen klassement. Valentin Madouas, die de gele trui droeg tijdens de tijdrit, verloor 29 seconden. Vauqueling volgt in het algemeen klassement op drie seconden van Skjelmose, Bax staat derde op dertien seconden.

Zaterdag staat de laatste rit van de Ronde van Luxemburg op het programma. Met een heuvelachtige etappe, waar ook een heleboel bonificatieseconden kunnen verdiend worden, kan er nog veel gebeuren in het algemeen klassement.