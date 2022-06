Drievoudig Tourbergkoning Julio Jiménez (87) overleden na auto-ongeluk

Julio Jiménez is op 87-jarige leeftijd overleden. De Spanjaard, die drie keer het bergklassement van zowel de Tour de France als de Vuelta a España won, was gisteren betrokken bij een auto-ongeluk. Vanochtend overleed hij aan zijn verwonding in het ziekenhuis van Ávila. Dat meldt het Spaanse persbureau EFE.

Bij het verkeersongeval in Jiménez’ geboorteplaats Ávila waren ook twee andere tachtigers betrokken. Alle drie raakten ze gewond toen het voertuig waarin ze reden tegen de muur van een wasstraat botste. Hoe het met de andere twee inzittenden is, is niet bekend.

Jiménez maakte in de jaren zestig vooral furore als klimmer. Naast zijn bergtruizeges in de Tour en Vuelta – zes in totaal – was hij ook twaalf keer de beste in een rit in een grote ronde: vijf keer in de Tour, vier keer in de Giro en drie keer in de Vuelta. Een van zijn meest memorabele zeges boekte hij in de Ronde van Frankrijk van 1964, toen hij triomfeerde op de Puy de Dôme. Het was de etappe waar Jacques Anquetil en Raymond Poulidor in de achterhoede een van hun legendarische duels uitvochten.

Drie jaar later, in de Tour van 1967, eindigde Jiménez als tweede in de eindrangschikking van de Tour, achter Roger Pingeon. Het was zijn beste uitslag in het algemeen klassement. Na 1969 hield Jiménez op als beroepsrenner. Hij kwam dat jaar uit voor Eliolona, eerder reed hij onder andere voor Faema, KAS-Kaskol en Bic.