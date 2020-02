Dries De Bondt: “Het was te lastig voor Van der Poel vandaag” zaterdag 22 februari 2020 om 19:33

Mathieu van der Poel had zijn zinnen gezet op de vierde etappe in de Ronde van de Algarve, die achteraf toch te lastig bleek te zijn. “Van der Poel zei tegen me dat het te zwaar was”, vertelt ploeggenoot Dries De Bondt. “Hij zat in de afdaling op het lokale rondje eigenlijk al te ver om mee te doen.”

“Ik heb nog geprobeerd iets te doen”, gaat hij verder. “Iedereen verwacht wonderen van hem, die hij vaak ook nog eens waar maakt waardoor er extra druk op zijn schouders komt te staan. Top is hij zeker nog niet.”

“Maar hij mag niet vergeten dat hij twee weken geleden nog op skivakantie was”, aldus De Bondt. “Hij heeft nog niet veel kunnen opbouwen. Deze wedstrijd rijdt hij puur ter voorbereiding op het wegseizoen dat nog gaat komen.”