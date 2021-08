Dorian Godon na dubbelslag: “Veel vertrouwen gekregen dit jaar”

Dorian Godon heeft goede zaken gedaan in de tweede etappe van de Tour du Limousin. In een sprint met zes pakte hij de dagzege en tevens nam hij de leiderstrui over van Christophe Laporte. In de openingsrit was hij al tweede achter de Cofidis-renner.

“Dit is een geweldige stap voorwaarts. Het belangrijkste was de overwinning, maar we haalden ook de kopgroep met daarin de meeste favorieten voor de eindzege”, blikte Godon terug via zijn ploeg AG2R Citroën. “Onderweg probeerde ik steeds de bonificaties te pakken omdat in de Tour du Limousin iedere seconde telt. Op de beklimmingen wachtte ik vervolgens mijn kansen af. We hadden een geweldige ploeg om de finale goed aan te pakken. Ik had geduld in de groep met zes renners. In de slotkilometer haalde ik iedereen bij en zette ik alles wat ik had op de eindsprint.”

De 25-jarige Franse allrounder is aan een goed seizoen bezig. Eerder verdedigde hij al met succes zijn overwinning in Parijs-Camembert en boekte hij mooie resultaten in de Faun-Ardèche Classic, waar hij vijfde werd, de Royal Bernard Drome Classic (zesde), Cholet-Pays de la Loire (vierde) en La Polynormande (vierde). “Ik heb veel vertrouwen gekregen dit jaar. De Tour de France heeft mij goed gedaan en na een korte pauze heb ik een zeer goede vorm gevonden”, aldus de renner, die onlangs nog zijn contract bij AG2R Citroën verlengde tot eind 2024.