Dit was de eerste Launch Party van RIDE Magazine

Ride

Afgelopen vrijdag stonden we stil bij de komst van de RIDE Wintereditie met onze allereerste RIDE Launch Party. In het Merida Experience Center in Apeldoorn kwamen lezers, redactie en partners bijeen voor een gezellige wielermiddag.

Merida Benelux was de gastheer van onze eerste Launch Party. En dat was niet toevallig gekozen. Zij waren namelijk de eerste partij die twee jaar geleden zijn vertrouwen uitsprak in ons nieuwe magazine en prijken sindsdien op iedere editie op de achterpagina. Samen met Gert Jakobs keken we terug op het voorbije wielerseizoen. Met onze redacteuren Raymond en Youri bespraken we de interviews die zij voor ons blad gemaakt hadden. Een quiz met vragen over RIDE zorgde voor een leuke afsluiter, voordat we onder het genot van een hapje en een drankje begonnen aan een gezellige vrijdagmiddagborrel.

Onderstaande fotogallerij geeft je een impressie van deze middag.

De RIDE Launch Party was gratis toegankelijk voor onze abonnees.

Zien we jou de volgende keer ?