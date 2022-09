Deze verhalen lees je in de najaarseditie van RIDE Magazine

Ride

Het najaar komt eraan. Het jaargetijde om los te komen van de uitslagen, de watts en de KOM’s en terug te gaan naar de basis: plezier in het fietsen. Bijvoorbeeld op de crossfiets, gravelfiets, door te bikepacken en andere manieren om vrijheid op de fiets te ervaren. Deze thema’s vormen de hoofdmoot van het nieuwe najaarsnummer van RIDE, dat over 2,5 week verschijnt.



(click op de afbeelding om te vergroten)

In ons 172 pagina’s dikke najaarsnummer vindt je zoals je van ons gewend bent zowel reportages recht uit het profpeloton als inspirerende verhalen waarvan je zin krijgt om zelf op de fiets te stappen. Er is ruim aandacht voor de blikvangers van dit wielerjaar. In Canada hadden we een exclusief gesprek met Binyam Girmay, die vanuit Eritrea de oversteek maakte en nu in zijn thuisland een echte wielerheld is. We spraken met Ellen van Dijk, die het werelduurrecord brak en met haar vriend Benjamin thuis steggelt over wat nou het leukst is aan fietsen: lang en steady of kort en hard. Quinten Hermans kende in 2022 het jaar van zijn definitieve doorbraak. We legden hem enkele lastige vragen en dilemma’s voor.

Wanneer er straks geen wegkoersen meer zijn om naar te kijken, schakelen we lekker over naar het veldrijden. Met ons veldrit-overzicht (inclusief veldritkalender) ben je in no-time weer op de hoogte van wat er speelt. Met Eli Iserbyt laten we een van de hoofdrolspelers van het crosseizoen aan het woord. Een renner die leeft voor de cross en zich de komende maanden twee keer per weekend het snot voor de ogen gaat rijden om zoveel mogelijk klassementen op zijn naam te schrijven. Met de kopstukken uit de veldritwereld spraken we over de toekomst van de sport. Ook gravel komt aan bod. Zo maakten we een reportage met Ivar Slik. Hij won als eerste niet-Amerikaan Unbound, de moeder der gravelraces.

In RIDE is er uiteraard ook veel aandacht voor zelf fietsen. Zo herontdekten we tijdens bikepacking-trips door Nederland de liefde voor de fiets en hebben we reportages over inspirerende fietsbestemmingen als Trentino als Slovenië. Ook de laatste trends op materiaalgebied komt ruimschoots aan bod. We gingen langs bij de Canyon-fabriek in Koblenz, bezochten we de service course van Team DSM voor een blik op de nieuwe Scott Foil, bespreken we de nieuwste Cervélo-fiets en spraken we met Chantal van der Broek-Blaak over de elektronica die de dames van SD Worx gebruiken.

Kortom, een breed scala aan onderwerpen met interessante wielerverhalen voor echte liefhebbers. De nieuwe RIDE is nu online te bestellen. Wanneer ons najaarsnummer nu bestelt, betaal je geen verzendkosten en ontvang je hem eind september in de brievenbus. Wacht niet te lang, want de voorraad is beperkt.