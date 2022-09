Dit kan je verdienen wanneer je de winnaar van de Vuelta-rit van donderdag juist weet te voorspellen

De Vuelta is halverwege, maar de strijd om de eindzege is allerminst beslist. Donderdag wacht er aan de Costa del Sol een nieuwe aankomst bergop die het klassement wel eens stevig zou kunnen herschikken. Samen met TOTO doorlopen we de winstkansen van de favorieten.

Favorieten voor de Vuelta-rit naar Peñas Blancas

Remco Evenepoel mag dan de sterkste man in koers zijn, de meeste ritzeges deze Vuelta zijn behaald door Jay Vine. De Australiër van Alpecin-Fenix won deze Ronde van Spanje al twee ritten en wordt voor de rit van donderdag daarom door de bookmaker als voornaamste kanshebber aangeduid. Indien Vine donderdag een derden ritzege aan zijn palmares toevoegt, dan levert dat meer dan vijf keer de inzet op.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de aanvallers donderdag hun kans grijpen. Dat maakt het lastig om te voorspellen. Een andere renner die in deze rit verwacht wordt is Mark Padun. De renner van EF Education won nog nooit een rit in een grote ronde, maar staat te boek als een gepatenteerde aanvaller. Indien de Oekraïner hier weet te winnen, dan wordt iedere euro meer dan 13 keer uitgekeerd.

Een andere renner om in de gaten te houden is Santiago Buitrago. De renner van Bahrain Victorious won dit jaar als vluchter in de Giro de rit naar Lavarone. Probeert hij het in de Vuelta opnieuw? Een ritzege van de Colombiaan kan maar liefst 17 keer de inzet opleveren. Een gokje waard!

Bekijk hier de noteringen voor de favorieten van etappe 12

Evenepoel op pole voor de eindoverwinning

Na zijn indrukwekkende optreden in de eerste anderhalve week, mag het geen verrassing heten dat klassementsleider Remco Evenepoel bij de bookmakers favoriet is om de eindoverwinning binnen te halen. Indien de jonge Belg in Madrid als eindwinnaar gekroond gaat worden, dan levert dan 1,43 keer de inzet op. Oftewel: wanneer je 10 euro inzet, krijg je €14,30 daarvoor terug.

Een gokje op zijn rivalen kan lucratief uitpakken. Indien Primoz Roglic zich weet te herpakken en Evenepoel uit het rood weet te rijden, dan levert dat bijna vijf keer de inzet op. Een Spaanse eindzege misschien? Indien Enric Mas de Vuelta weet te winnen, dan wordt iedere euro tien keer uitbetaald.

Bekijk hier de noteringen voor alle kanshebbers voor de Vuelta 2022

