Dit kan je verdienen met een juiste voorspelling voor de Tour Down Under

Het nieuwe wegseizoen wordt op dinsdag 17 januari zoals vanouds weer op gang geschoten met de Tour Down Under. Na twee jaar afwezigheid is het profpeloton afgezakt naar Australië, waar de eerste WorldTour-punten van 2023 te verdienen zijn. Denk jij te weten welke renners er nu al in vorm zijn? Samen met TOTO kijken we naar wat een juiste voorspelling jou op kan leveren.

Wanneer we de deelnemerslijst van deze zesdaagse rittenkoers overlopen, dan zien we dat deze rittenkoers met name populair is bij de renners uit de Angelsaksische landen. Een topfavoriet aanwijzen is – vanwege het gebrek aan voorbereidingskoersen – echter lastig en vereist de nodige wielerkennis.

Simon Yates is een van de namen om rekening mee te houden. De Brit in Australische dienst zal in het land van zijn werkgever goed voor de dag willen komen. Wanneer jij denkt dat hij de Tour Down Under gaat winnen, kan je bij een daadwerkelijke zege rekenen op maar liefst negentien keer de inzet. Ook landgenoot Jay Vine is iemand om op te letten. De kersverse aanwinst van UAE-Emirates begon het seizoen al goed met een overwinning in het Australisch tijdritkampioenschap. Indien hij nu in eigen land het eindklassement weet te winnen, dan levert dat een mooi rendement van 21 keer de inzet op.

INEOS Grenadiers reist op oorlogssterkte af naar Australië. Ethan Hayer staat als bij TOTO als topfavoriet genoteerd. Met Geraint Thomas staat er een oud-Tourwinnaar aan de start, maar ook kersvers Australisch kampioen Luke Plapp is iemand om in de smiezen te houden. Wanneer jij durft in te zetten op een zege van het 22-jarige talent, maak je kans op tien keer de inzet.

De Tour Down Under is bij uitstek een wedstrijd waar een verrassing op de loer ligt. Durf jij jouw geld in te zetten op een outsider? Zoals Ben O’Connor bijvoorbeeld, die namens AG2R Citroën aan de start staat. Bij een overwinning van de Australiër levert iedere euro honderd keer de inzet op. En wat te denken van Mauro Schmid? De talentvolle renner van Soudal – Quick Step zou wel eens kunnen verrassen. Inzetten op hem kan zomaar 35 keer de inzet opleveren. Iemand waar de bookmakers niet veel van verwachten is Jay Hindley. Bij een overwinning van de winnaar van de jongste Giro wordt er maar liefst 125 keer (!!) de inzet uitgekeerd.

