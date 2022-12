Dit is dé Eindejaarsshow voor fietsers

Ad

Aan het einde van 2022 is de grote Eindejaarsshow bij de megastore van 12GO Biking in Moordrecht, vlakbij Gouda. Van 27 december tot 7 januari is er een Pearl Izumi fabrieksuitverkoop met meer dan 10.000 stuks fietskleding, krijg je hoge kortingen op showroommodellen en bekijk je de allernieuwste 2023 fietscollectie. Met een warme chocolademelk met slagroom of een glaasje glühwein erbij is dit hét ideale uitje tussen 27 december en 7 januari.

5 halen, 2 betalen op Pearl Izumi fietskleding

De Pearl Izumi fabrieksuitverkoop is met 5 halen, 2 betalen de kans om fietskleding te kopen. Er zijn meer dan 10.000 fietsjacks, fietsshirts en fietsbroeken in een extra gedeelte direct naast de winkel te vinden.

Tot 25% korting op fietsen

Aan het einde van het jaar zijn de fietsen extra scherp geprijsd, waardoor je tot wel 25% korting hebt op fietsen bij 12GO Biking tijdens de Eindejaarsshow. Zo vind je er een Bulls Harrier 1 voor €979,- of een Merida Big Nine 60 voor €799,-

Showroommodellen – tot wel €1000,- korting

Showroommodellen worden tegen het einde van het jaar verkocht voor de laagste prijs mogelijk. Naast dat deze fietsen de garantie van een nieuwe fiets meekrijgen, zijn ze vaak niet van nieuw te onderscheiden. Ook fietstrainers die in de showroom hebben gestaan worden tegen scherpe prijzen verkocht.

Bekijk de nieuwe collectie 2023 fietsen

Heb je de nieuwste Trek Madone SLR 7 2023 met het nieuwe aeroframe al in het echt gezien? Of de gloednieuwe Scott Scale 2023 RC Team Issue? Er zijn ook andere nieuwe Scott Scale 2023 fietsen op voorraad om te bekijken. Kom deze tijdens de Eindejaarsshow bekijken, proeven en ruiken onder het genot van een warme chocolademelk met slagroom of een bekertje glühwein. Welke fietsfanaat wil dat nou niet?

Lees alles over de Eindejaarsshow van 12GO Biking