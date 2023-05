Dit is de cover van de Tour-editie van RIDE Magazine

Ride

De Giro d’Italia is nog in volle gang, maar op onze redactie zijn we al druk bezig met de strijd om het geel. Momenteel leggen we namelijk de laatste hand aan het zomernummer van RIDE Magazine, dat op vrijdag 26 mei in de winkels ligt. Met daarin uiteraard ruimschoots aandacht voor de Tour de France.

Op de voorkant prijkt de smaakmaker van de voorbije Ronde van Frankrijk: Jonas Vingegaard. We durven alvast te verklappen dat je – naast de columns van teambaas Richard Plugge en routinier Robert Gesink – in deze RIDE een uitgebreide reportage over de succes van de geel-zwarte formatie kunt lezen. Benieuwd naar welke verhalen er nog meer in ons magazine staan? Houd dan onze website in de gaten.

De Tour-editie van RIDE verschijnt op 26 mei. We hebben voor jullie een 212 pagina’s dikke editie samengesteld waar je de hele zomer van kunt genieten. Wil je er zeker van zijn dat je als een van de eersten de nieuwe RIDE in jouw brievenbus ontvangt? Bestel hem dan nu alvast online. Voor € 9,95 heb je hem in huis voordat hij in de winkel ligt en ontvang je bovendien een Tourposter en een proefabonnement op Strade van ons cadeau.