Dit is de cover van de RIDE Seizoensgids

Ride

Op onze redactie tellen we – net als jullie – de dagen af tot we de koers weer van dichtbij mogen beleven. Tot de renners stofhappen op Toscaanse sterrato, de Poggio opknallen, de Oude Kwaremont bedwingen of onbevreesd balanceren op de kassein van het Bos van Wallers.

Zoals jullie van ons mogen verwachten, zijn onze redacteuren alweer druk in de weer met het maken van verhalen voor de RIDE Seizoensgids . Want in het peloton mag in 2022 het nodige gewijzigd zijn, de belofte aan onze lezers blijft onveranderd.

Ook in het nieuwe wielerjaar is iedere RIDE weer lekker dik en zorgen wij ervoor dat je in ons blad de mooiste wielerverhalen, analyses en achtergronden uit het hart van het peloton leest. Zodat je nog meer kunt genieten van de sport waar we allemaal aan verslingerd zijn.

Met trots presenteren we hierbij alvast de cover van de volgende editie. We hebben gekozen voor een beeld van een volle Muur van Geraardsbergen. Een beeld vol wielerpassie op een iconische plek die de wielersport al zoveel mooie verhalen geschonken heeft.

De RIDE Seizoensgids is samengesteld door de redactie van WielerFlits en telt 180 pagina’s. Wat er precies allemaal in staat, onthullen we volgende week wanneer we de inhoudsopgave bekend maken. Het eindresultaat is verkrijgbaar vanaf vrijdag 25 februari.

Pre-order nu en profiteer van 20% korting

Wil je er zeker van zijn dat je binnenkort kunt genieten van de mooiste wielerverhalen? Pre-order dan nu de RIDE Seizoensgids en je krijgt hem thuisgestuurd voordat hij in de winkel ligt. Wanneer je nu bestelt, profiteer je tijdelijk van 20% korting. Bovendien hoef je geen verzendkosten te betalen. Deze aanbieding is slechts 2 weken geldig, dus wacht niet tot het te laat is.

Dubbel voordeel

Wil je profiteren van nog meer voordeel? Neem dan een proefabonnement en ontvang de komende twee edities met maar liefst 25% korting.

Je ontvangt dan van ons de seizoensgids in februari en de Tourgids in mei. Het abonnement stopt vanzelf.