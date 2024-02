woensdag 21 februari 2024 om 19:00

Dit is de cover van de nieuwe seizoensgids van RIDE Magazine

Ride Het voorjaar staat voor de deur! We kunnen op de WielerFlits-redactie niet wachten tot het moment dat we de beste renners weer kunnen bewonderen tijdens de voorjaarsklassiekers. Om de voorpret te verhogen, zijn we de afgelopen weken druk bezig geweest met het samenstellen van een nieuwe RIDE Magazine, de eerste in een serie van vier dubbeldikke edities die we dit jaar presenteren.

De nieuwe RIDE staat in het teken van het nieuwe wieler seizoen. De cover van onze nieuwe voorjaars-editie geeft wat ons betreft perfect weer waar wij met zijn allen momenteel naar hunkeren. Deze prachtplaat van onze huisfotograaf Joris Knapen toont een uitgedund pelotonnetje renners in een adembenemend mooi landschap, waar zij in een lentezonnetje strijden om de winst.

We hebben ons best gedaan om weer een magazine te maken dat de hele klassiekerperiode op je salontafel kan blijven liggen. En dat is met maar liefst 188 pagina’s aan leesplezier weer gelukt. De nieuwe RIDE staat vol met interviews met kleurrijke smaakmakers uit het internationale wielerpeloton. Onze seizoensgids van zowel de mannen- als de vrouwenploegen is een ideaal naslagwerk voor de wedstrijden die in het vooruitschiet liggen.



Zoals je inmiddels van ons gewend bent, kan je ook rekenen op de laatste ins- en outs op materiaalgebied en uitgebreide reportages over de mooiste bestemmingen om zelf te gaan fietsen. Bovendien hebben we dit keer voor jou het kaf van het koren gescheiden en een selectie gemaakt van de mooiste toertochten (race&gravel) in Nederland en België. Een voorjaar vol wielerplezier gegarandeerd!



De nieuwe voorjaars-editie van RIDE is een must-have voor echte wielerfans.