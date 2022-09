Dit is de cover van de nieuwe RIDE

Ride

Het is niet tegen te houden. De R zit weer in de maand en het aantal zonuren zal naarmate de dagen verstrijken steeds schaarser worden. Dat weerhoudt echte liefhebbers er niet van om lekker door te blijven fietsen. Wat ons betreft is de herfst bij uitstek hét seizoen om buiten de gebaande paden te gaan. Dat is dan ook het thema van het nieuwe najaarsnummer van RIDE.

Een geoefend oog herkent in deze coverfoto van meesterfotograaf Jered Gruber direct om wie het gaat. De geel-zwarte Cervélo en de regenboogstrepen op de mouwtjes verraden dat het drievoudig wereldkampioen in het veld Wout van Aert is die zich hier uitleeft in het zand. Voor ons is Wout het symbool van een echte liefhebber die die na een druk seizoen op de weg deze winter ook op een ander terrein te bewonderen zal zijn. Omdat de fiets zich ervoor leent om nieuwe wegen te ontdekken. Of ze nu verhard zijn of niet.

Cyclocross is een van de onderwerpen waar we in ons najaarsnummer uitgebreid aandacht aan besteden. Binnenkort onthullen we onze inhoudsopgave, maar lezers van ons magazine kunnen zich weer verheugen op een bijzonder dik wielermagazine. Vol met boeiende wielerverhalen recht uit het peloton, kijkjes achter de schermen, de laatste ontwikkelingen op materiaalgebied en de mooiste bestemmingen voor jouw volgende avontuur op de fiets. Een must-have voor wielerliefhebbers!

Wil je er zeker van zijn dat je binnenkort weer kunt genieten van een nieuwe editie met de mooiste wielerverhalen? Reserveer dan nu al jouw exemplaar online. Voor de vertrouwde prijs van slechts € 9,95 wordt RIDE binnenkort bij jou thuisbezorgd. Het aantal beschikbare exemplaren is beperkt, dus wacht niet te lang en bestel nu jouw toegang tot uren leesplezier.