Dit is de cover van de nieuwe RIDE winter-editie

Ride

Op de redactie van WielerFlits zijn we deze periode druk in de weer met het samenstellen van nieuwe editie van RIDE. Want deze winter komen we voor het eerst met een uitgave in de winterperiode. Inmiddels kunnen we de nieuwe cover met jullie delen.

Op de voorkant van de nieuwe RIDE zien we een zegevierende Remco Evenepoel. Het wonderkind uit Schephaal kende afgelopen seizoen zijn definitieve doorbraak. We kunnen alvast verklappen dat je in de nieuwe RIDE een uitgebreide reportage over de revelatie van 2022 kunt lezen.

Onze wintereditie staat in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Over binnen fietsen op de beste smart trainers, buiten fietsen onder uitdagende omstandigheden, maar ook het opzoeken van adembenemende fietsgebieden waar de zon nog wel schijnt. Daarnaast laten we uiteraard de hoofdrolspelers uit het peloton weer uitgebreid aan het woord. Hoe kijken de profs terug op het afgelopen wielerjaar en hoe bereiden zij zich voor op het nieuwe seizoen?

Het RIDE winternummer verschijnt de laatste week van november. Ideaal dus om cadeau te geven tijdens de feestdagen. Want met de nieuwe RIDE doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Voor € 9,95 bestel je nu alvast een exemplaar in onze webshop. Met een proefabonnement ontvang je onze winter-editie en in februari onze seizoensgids 2023 met 20% korting.