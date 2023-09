woensdag 6 september 2023 om 17:30

Dit is de cover van de nieuwe najaarseditie van RIDE

Ride Op 22 september verschijnt de nieuwe najaars-editie van RIDE. In ons najaarsnummer kijken we vooruit naar de tijd van het jaar waarin vallende bladeren en ploeteren door de regen en de modder centraal staan. Want hoewel we nog volop genieten van de zomer, valt er niet aan te ontkomen dat er een nieuw jaargetijde voor de deur staat.

In dit 172 pagina’s dikke magazine voor echte wielerliefhebbers lees je tal van mooie verhalen waar je lekker lang van kan genieten tijdens de steeds langer wordende avonden. Met uiteraard veel aandacht voor de profs, maar ook het nieuwste materiaal en de mooiste gebieden om zelf heerlijk doorheen te fietsen.

Op de cover prijkt de beeltenis van Mathieu van der Poel, die voor het grootste Nederlandse wielersucces van de afgelopen jaren zorgde. Voor het eerst sinds 38 jaar kende de WK-wegrit bij de mannen weer een Nederlandse winnaar. Een bijzonder moment, wat we in onze nieuwe editie uiteraard niet onopgemerkt laten.

Zoals eerder aangekondigd lees je in de nieuwe RIDE onder andere uitgebreide reportage staat over Niki Terpstra. Terpstra was een topper op de weg, maar inmiddels beproeft hij zijn geluk in het gravelcircuit. We spreken met hem over het nieuwe hoofdstuk in zijn wielerloopbaan en wat het rijden over onverhard terrein voor hem als sporter betekent. Binnenkort onthullen we wat er nog meer in het blad staat.

