Dit gebeurde er in de wielerwereld op 28 mei donderdag 28 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 28 mei?

2004: Cunego slaat aanval Simoni op weg naar Bormio 2000 af

Damiano Cunego beleefde in 2004 het beste jaar uit zijn carrière. Hoewel hij het jaar eindigde met een fantastische zege in Il Lombardia, zal het gros van de wielervolgers hem toch vooral herinneren door zijn machtige Giro d’Italia in dat jaar. Hij won vier etappes, waarvan die in de achttiende etappe naar Bormio 2000 de laatste was. In een rit waarin Stefano Garzelli al vroeg de knuppel in het hoenderhok gooide, was het Gilberto Simoni die op de slotklim zijn ploeggenoot op acht kilometer van het einde aanviel in een ultieme poging de Giro naar zijn hand te zetten.

Simoni had echter niet de benen om de beslissing te forceren en werd bijgehaald. ‘il Piccolo Principe’ kon hierdoor in de slotkilometer bij zijn medevluchters wegrijden en de ritzege grijpen. Tot ongenoegen van Simoni, die hem volgens de overlevering na de finish de weinig vleiende benaming ‘bastardo’ toeschreeuwde. De zege op ski-station Bormio 2000 was voor Cunego de kers op de taart van wat later de grootste zege uit zijn carrière zou blijken.

Uitslag 18e etappe Giro d’Italia 2004

Eindsprint 18e etappe Giro d’Italia 2004

Samenvatting 17e etappe Giro d’Italia 2004

2010: Scarponi klopt Basso en Nibali in Aprica

Michele Scarponi, Ivan Basso en Vincenzo Nibali gooiden tien jaar geleden de knuppel in het hoenderhok op de Mortirolo. Het had grote gevolgen, want niemand was in staat om de drie Italianen te volgen op deze loeisteile beklimming. Samen reden zij naar finishplaats Aprica, waar Scarponi er met de overwinning vandoor ging. Veel zal dat Basso en Nibali niet gescheeld hebben: zij grepen met deze aanval de macht. Leider David Arroyo was namelijk voorgoed uit de leiderstrui gereden. Basso stond nu op één, Nibali op drie.

Wedstrijdverslag

Uitslag 19e etappe Giro d’Italia 2010

2014: Tutti pazzi per Pirazzi

Tutti pazzi per Pirazzi! De Italianen schreeuwden het tijdens de carrière van Stefano Pirazzi massaal toe. Het betekent vrij vertaald ‘helemaal gek van Pirazzi’. Alhoewel de Italiaan geen veelwinnaar was, was hij wél een volksheld. Zes jaar geleden bracht hij Italië in vervoering door de zeventiende etappe in de Giro d’Italia te winnen naar Vittorio Veneto. Met een lepe aanval in de slotmeters wist de publiekslieveling onder meer Tim Wellens en Jay McCarthy te verschalken. Het zou – naast de overwinning in het bergklassement een jaar eerder – de grootste zege van Pirazzi in zijn carrière zijn.

Wedstrijdverslag

Uitslag 17e etappe Giro d’Italia 2014

2015: Philippe Gilbert zegeviert in Verbania

Pats! Boem! Weg! De pijl van Philippe Gilbert was vijf jaar geleden onnavolgbaar in de Giro d’Italia. De Belg vloog er in de overgangsetappe naar Verbania zo hard vandoor, dat zijn medevluchters alleen maar konden toekijken. Nadat Gilbert op twintig kilometer van de meet heel snel was vertrokken, volgde alleen nog een afdaling naar de finishplaats. Kat in het bakkie, want Gilbert’s versprong kwam – mede door afstoppend werk van ploeggenoot Amaël Moinard nooit meer in gevaar. Het was in dat jaar een zeldzaam moment van klasse van de Belg, aangezien hij ‘slechts’ twee overwinningen wist te boeken.

Wedstrijdverslag

Uitslag 18e etappe Giro d’Italia 2015

Samenvatting 18e etappe Giro d’Italia 2015

2017: Van Emden wint in Milaan, eindzege Dumoulin in Giro

Tom Dumoulin schreef exact drie jaar geleden sportgeschiedenis door als eerste Nederlander de Giro d’Italia op zijn naam te schrijven. Alhoewel de kopman van Team Sunweb voor aanvang van de 29,3 kilometer lange slottijdrit naar Milaan vierde in het algemeen klassement stond, kwam zijn eindoverwinning uiteindelijk voor niemand als een verrassing. De kleine voorsprong die Nairo Quintana, Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot op Dumoulin hadden, werd in korte tijd teniet gedaan, waardoor Dumoulin met de eindzege aan de haal ging. De dagzege ging drie jaar geleden echter naar een andere Nederlander… Jos van Emden reed de tijdrit van zijn leven en ging er met de zege vandoor.

Wedstrijdverslag

Uitslag 21e etappe Giro d’Italia 2017

Samenvatting 21e etappe Giro d’Italia 2017

En verder…

2000: Simoni boekt puike zege in Bormio

2001: Mooie Mario de snelste in Rovigo

2002: Cipollini wint jaar later opnieuw, deze keer in Conegliano

2003: Petacchi wederom de snelste in nieuwe Girorit

2005: Rujano klautert naar zege in Sestriere

2006: Förster laat dikke dijen spreken in Milaan

2008: Greipel is de beste in Locarno

2011: Tiralongo krijgt etappezege cadeau van Contador

2016: Nibali grijpt de macht, Kruijswijk valt van podium

2019: Ciccone bekroont sterke Giro met etappezege