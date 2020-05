Dit gebeurde er in de wielerwereld op 27 mei woensdag 27 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 27 mei?

2006: Ivan Basso zet kers op de taart in Aprica

De Giro d’Italia van 2006 is dagen terug al in een plooi gevallen, maar op de voorlaatste dag krijgt het peloton nog een bergetappe naar Aprica voorgeschoteld. De Gavia en Mortirolo zijn de laatste hordes tot Ivan Basso een dag later als eindwinnaar wordt gehuldigd. Op de zware Mortirolo valt de kopman van CSC aan en krijgt Gilberto Simoni mee. Simoni rekent erop dat zijn landgenoot hem de ritzege wel gunt, maar die trakteert niet meer op cadeaus en rijdt in de slotfase nog ruim een minuut weg bij zijn landgenoot. Op 200 meter van de streep grijpt Basso naar zijn achterzak. Terwijl hij de inhoud van een petfles over zich heen krijgt, haalt hij een foto tevoorschijn van zijn pasgeboren zoon Santiago. Zijn familie mag meevieren, want de eindzege in de Giro is binnen.

Samenvatting 20e etappe Giro d’Italia 2006

Uitslag 20e etappe Giro d’Italia 2006

2007: Demonstratie Saunier Duval op Tre Cime di Lavaredo

Vlak voor de laatste rustdag wacht het peloton nog een zware dag in de Giro d’Italia van 2007. De Passo di San Pelligrino, de Passo di Giau en de Passo Tre Croci moeten worden beklommen vóór het sluitstuk naar Tre Cime di Lavaredo. Al vroeg in de etappe trekken 22 renners ten aanval, onder wie Riccardo Riccò en Leonardo Piepoli. Op de top van de Passo di Giau zijn er nog vier vluchters over vooraan: naast het Saunier Duval-koppel weten ook Iván Parra en Julio Perez Cuapio zich te handhaven. De vier blijven samen tot de laatste kilometer, als Parra aanvalt en Perez Cuapio moet lossen. In de laatste 350 kraakt ook de veer van de Colombiaan, dus blijven Riccò en Piepoli over. Uiteindelijk mag de jonge Riccò de etappezege achter zijn naam zetten.

Samenvatting 15e etappe Giro d’Italia 2007

Uitslag 15e etappe Giro d’Italia 2007

2012: Ryder Hesjedal snoept op slotdag roze trui af van Rodríguez

Zou Joaquim Rodríguez nog wel eens wakker liggen van de Giro d’Italia van 2012? Lang mag de Spanjaard dat jaar in de roze trui dromen, maar uiteindelijk draait de ronde uit op een nachtmerrie als de eindzege hem op de slotdag toch ontglipt. In Milaan is een tijdrit uitgetekend naar het Piazza del Duomo over 28 vlakke kilometers. Daarin verdedigt Rodríguez een voorsprong van 31 seconden op nummer twee Ryder Hesjedal, die echter bekendstaat om zijn sterke kwaliteiten in ritten tegen de klok; Purito is juist een matige tijdrijder. En al bij het eerste tussenpunt komt dat tot uitdrukking: daar heeft de Canadees van Garmin-Barracuda al bijna zijn hele achterstand teruggewonnen op zijn Spaanse tegenstrever. Aan de finish bedraagt het verschil 47 tellen en wordt Hesjedal de eerste Canadees die een grote ronde wint.

Verslag 21e etappe Giro d’Italia 2012

Samenvatting 21e etappe Giro d’Italia 2012

Uitslag 21e etappe Giro d’Italia 2012

Eindklassement Giro d’Italia 2012

2016: Steven Kruijswijk verliest roze op Colle dell’Agnello

Steven Kruijswijk is in 2016 op weg naar de eindzege in de Giro d’Italia tot een valpartij zijn roze droom aan diggelen slaat. In de negentiende etappe wordt het peloton van Pinerolo naar skioord Risoul gestuurd. Op de route naar de slotklim ligt eerst de Colle dell’Agnello, die de renners naar 2744 meter hoogte leidt. Lang is er weinig aan de hand voor Kruijswijk, die in het klassement drie minuten voorsprong verdedigt. Samen met de favorieten rondt hij de top van de Agnello. Maar in de afzink gaat het fout. Een flauwe bocht naar links mist de Nederlander volledig, waardoor hij over zijn fiets een sneeuwwand in wordt gekatapulteerd. Binnen een dertig tellen zit hij weer op de fiets, maar de moraal is gebroken en minuten na de andere favorieten komt hij over de aankomst: het roze is hij kwijt.

Verslag 19e etappe Giro d’Italia 2016

Samenvatting 19e etappe Giro d’Italia 2016

Uitslag 19e etappe Giro d’Italia 2016

2017: Tom Dumoulin beperkt met hulp van Mollema schade in laatste bergrit

Een dag nadat hij in Piancavallo de roze trui moest afstaan aan Nairo Quintana, breekt voor Tom Dumoulin het allesbeslissende slotweekend aan van de Giro d’Italia 2017. Vóór de afsluitende rit tegen de klok staat eerst nog de bergetappe naar Asiago op het menu met de Monte Grappa en de klim naar het bergdorp Foza als belangrijkste scherprechters. Op de Foza wordt Dumoulin met aanvallen bestookt, waardoor hij moet passen. De kopman van Sunweb krijgt echter steun van zowel Adam Yates, Bob Jungels als landgenoot Bauke Mollema. Met zijn vieren draaien ze goed rond en zo kan Dumoulin de schade aan de finish beperken tot vijftien seconden. De eindzege blijft binnen handbereik, want zijn achterstand op de koppositie van Nairo Quintana bedraagt 53 seconden. “Ik ben voor altijd dankbaar voor de hulp die ik van Mollema, Jungels en Yates kreeg.”

Verslag 20e etappe Giro d’Italia 2017

Samenvatting 20e etappe Giro d’Italia 2017

Uitslag 20e etappe Giro d’Italia 2017

En verder:

2000: José Luis Rubiera zegeviert in Selva Gardena

2001: Pietro Caucchioli soleert naar zege in Reggio Emilia

2004: Solozege Pavel Tonkov in Fondo Sarnonico

2005: Ivan Basso snelste tijdrijder in Turijn

2010: Sprintzege André Greipel in Brescia

2011: Contador gunt Tiralongo de zege in Macugnaga

2014: Dubbelslag Nairo Quintana in bergrit naar Val Martello

2015: Modolo klopt Nizzolo en Mezgec in Lugano

2018: Bennett wint in Rome, Froome wint derde grote ronde op rij