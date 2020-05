Dit gebeurde er in de wielerwereld op 20 mei woensdag 20 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 20 mei?

2004: Jonge Emanuele Sella klimt naar eerste profzege

Eerstejaars prof is hij pas, maar in 2004 mag Emanuele Sella wel al gelijk van start gaan in de Giro d’Italia. De Italiaan was opgevist door tweededivisionist Ceramica Panaria-Margres na zijn tweede plek in de beloftekoers Giro della Valle d’Aosta en zette bij de elite meteen fraaie resultaten neer in de rondes van Lucca en Trentino. Het vertrouwen zou hij terugbetalen de Giro-rit naar Cesena, de geboorteplaats van (de drie maanden eerder gestorven) Marco Pantani. Op 45 kilometer van de finish springt Sella weg uit een kopgroep van negentien en weet vervolgens op het heuvelachtige terrein zijn voorsprong vast te houden tot aan de streep. In 2008 zou hij nog eens drie Giro-ritten op zijn naam schrijven, maar datzelfde jaar wordt hij bij een dopingcontrole positief bevonden op CERA. Sella bekent zijn vergrijp.

2006: Durfal Leonardo Piepoli finisht solo in La Thuile

Zonovergoten omstandigheden in Alessandria in 2006 bij de start van de dertiende Giro-rit, maar onderweg slaat het weer om naar regen en waterkou. In de klim van de Colle San Carlo kan alleen Leonardo Piepoli rozetruidrager Ivan Basso volgen. De ervaren renner van Saunier Duval-Prodir, die geen bedreiging vormt in het klassement, komt in de afdaling naar de finish in La Thuile uit het wiel van zijn landgenoot en neemt snel afstand. Terwijl Basso alle risico’s uit de weg gaat om zijn trui maar niet te verliezen door een valpartij, waagt Piepoli de gok op het kletsnatte wegdek – en met succes. Hij bereikt met 44 seconden voorsprong op Basso de streep en sleept zo zijn eerste etappezege in de Giro binnen. Vier dagen later weet hij op de Furkelpass nog eens te winnen.

2010: Filippo Pozzato wint in tricolore in Porto Recanati

De Italianen moeten in 2010 lang wachten vooraleer ze een landgenoot zien zegevieren in de Giro d’Italia. De etappewinnaars komen de eerste anderhalve week uit alle windstreken, behalve uit het thuisland. Uitgerekend de nationale kampioen brengt daar verandering in. Op de Potenza Picena, op ruim tien kilometer van de aankomst in Porto Recanati, ontstaat een kopgroep die de plannen van de sprinters danig in de war schudt. Onder anderen Ivan Basso, Vincenzo Nibali, Alexander Vinokourov en Filippo Pozzato zijn mee en hun voorsprong blijft intact naarmate de kilometerteller aftikt. Uiteindelijk gaat de kleine kopgroep om de dagzege sprinten en drukt Pozzato als eerste zijn wiel over de finish. Daarmee is hij de eerste Italiaan die in deze Giro een rit wint. In de dagen daarna volgen Manuel Belletti, Nibali, Basso en Stefano Garzelli zijn voorbeeld.

2011: José Rujano blijft Contador voor op Großglockner

Alberto Contador heeft in 2011 de Giro d’Italia al in zijn greep als de bergetappe met aankomst op de Großglockner op het programma staat. Vijf dagen eerder, op de Etna-vulkaan, had hij namelijk op indrukwekkende wijze de roze leiderstrui veroverd. En ook op de Oostenrijkse Alp degradeert hij de tegenstand. Op acht kilometer van de finish rijdt de Spanjaard weg bij zijn concurrenten en net als op de Etna kan enkel José Rujano volgen. Vijf dagen eerder wilde Contador per se zelf de winst opstrijken, maar deze keer laat hij het dagsucces aan de gedrongen klimmer van Androni Giocattoli. Zo weet de 29-jarige Venezolaan zes jaar na zijn zege in Sestriere weer een etappe te winnen in de Giro. Contador breidt zijn voorsprong in het klassement uit naar 3:09 op Vincenzo Nibali.

2017: Tom Dumoulin geeft roze trui glans op Oropa

Het is misschien wel de bekendste finishfoto die van hem is gemaakt: de juichende Tom Dumoulin na zijn ritzege in Oropa, schreeuwend van blijdschap, rechtervuistje in de lucht. En dan die lichtval op zijn roze trui. Alles bij elkaar zorgt ervoor dat het beeld nog altijd geregeld opduikt in de media of op boekomslagen: het is het echte teken van zijn machtsovername in de Giro d’Italia 2017. De Sunweb-renner heeft vier dagen eerder de koppositie in het klassement ingenomen als de etappe naar het heiligdom Oropa op het programma staat. Op de slotklim laat hij zich niet gek maken en rijdt in zijn eigen tempo omhoog. Hij haalt de weggesprongen Nairo Quintana hoogstpersoonlijk terug en wint uiteindelijk de sprint van Ilnur Zakarin. Vanaf dat moment is hij nog maar acht dagen verwijderd van eindwinst…

En verder:

2000: Monstersolo levert David McKenzie etappezege op in Teramo

2001: Ellis Rastelli sprint naar ritwinst in kletsnat Francavilla al Mare

2002: Aitor González verrast klein peloton in Orvieto met late aanval

2003: Kurt-Asle Arvesen spurt sneller dan medevluchters in Faenza

2008: Marzio Bruseghin blijft Contador voor in chronorit naar Urbino

2009: Mark Cavendish is in Arenzano weer de sterkste in massasprint

2012: Joaquim Rodríguez gunt Rabottini de zege in Piani dei Resinelli

2014: Nacer Bouhanni boekt in Salsomaggiore Terme zijn derde ritzege

2015: Ilnur Zakarin zegeviert in Imola na aanval in laatste 20 kilometer

2016: Vluchter Mikel Nieve soleert naar ritzege in Cividale del Friuli

2018: Ontketende Simon Yates wint in Sappada solo zijn derde etappe