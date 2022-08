Diego Ulissi klopt Greg Van Avermaet in vermakelijke rit Tour du Limousin

De derde etappe in de Tour du Limousin is gewonnen door Diego Ulissi. Na een chaotische slotfase, waarin Rui Costa verkeerd reed, regelde hij de sprint van een elitegroep. Greg Van Avermaet werd tweede, Alex Aranburu derde. Laatstgenoemde behield de leiding.

Na twee relatief vlakke ritten, zocht de Tour du Limousin op dag drie de heuvels op. Tussen Donzenac en Malemort lagen de nodige klimmetjes, waarvan vier gecategoriseerd waren. Drie van deze hellingen lagen in het tweede deel van de wedstrijd: de Côte de Sainte Féréole (4,7 km aan 5,8%), de Côte de Vertougit (4,2 km aan 6,3%) en de Côte de Saint-Antoine-les-Plantades (2,2 km aan 6,2%). De Vertougit begon op ruim 40 kilometer van de finish en de slotklim had de top op 9 kilometer voor de eindstreep.

Vroege vlucht

Met Alex Aranburu, de ritwinnaar van woensdag, in de leiderstrui, vertrok het peloton rond het middaguur vanuit Donzenac. Direct waren er diverse demarrages. Vier man slaagden er uiteindelijk in om weg te rijden: Romain Cardis (St Michel-Auber93), Clément Carisey (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty-Gobert) en Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM). Zij bouwden een voorsprong op van tweeënhalve minuut.

De etappe verliep tot op dat moment vrij klassiek, maar daar kwam met nog zo’n honderd kilometer te gaan verandering in. Groupama-FDJ besloot de koers al vroeg open te breken: Olivier Le Gac, Lewis Askey, Kevin Geniets, Attila Valter en Valentin Madouas gooiden een gezamenlijk bommetje. De twee eerstgenoemden, Le Gac en Askey, offerden zich op, zat Geniets, Valter en Madouas de sprong naar voren konden maken. In geen tijd sloten ze aan bij de vroege vluchters.

Groupama-FDJ versus Movistar

In de fase die volgde zagen we een tweestrijd tussen de Groupama-FDJ-renners voorop en de troepen van Movistar in de achtervolging. Het verschil schommelde tussen de één en twee minuten. Op de Côte de Sainte Féréole kwam vooraan een versnelling, waardoor Valter moest passen. Ook Gougeard, Carisey en Cardis gingen eraf. Zodoende hadden we nog drie renners voorop: Madouas, Geniets en de standhoudende Claeys.

Op veertig kilometer van de streep kwam er ook in het peloton actie. Julien Simon, de nummer twee van het klassement, demarreerde. Maar Aranburu was alert en sprong direct op het wiel. Meteen daarna deed Guillaume Martin een poging. Lorenzo Rota volgde zijn spoor en toen ze bijna weer gegrepen waren, ging de Italiaan alleen door. Hij werd opgewacht door Claeys, die tot dan alleen Madouas had kunnen volgen. Geniets was eerder al gelost.

Van Avermaet in de vuurlinie

Rota zou uiteindelijk weer terugzakken in een elitegroepje dat achter Madouas was ontstaan. Hierin zat onder anderen Benoit Cosnefroy, die op zo’n 17 kilometer voor het einde als eerste de sprong naar Madouas maakte. Daarachter maakte UAE Emirates, dat nog met drie man bij het uit negen man tellende groepje zat, tempo. Voor Aranburu ging dit blijkbaar echter niet snel genoeg: hij maakte in zijn eentje de oversteek naar het duo voorop.

Een inspanning die niet nodig was geweest, zo bleek. Alles kwam namelijk weer bij elkaar. Guillaume Martin deed daarna een nieuwe poging om alleen weg te komen, maar nadat hij even voor het groepje uitreed, werd hij weer gegrepen. Het spel bleef daarna op de wagen, want we zagen onder anderen Greg Van Avermaet ook nog aanvallen. Diezelfde Van Avermaet sprong ook mee toen Rui Costa er vandoor ging.

Costa rijdt verkeerd, Ulissi wint de sprint

Gelukkig voor de Belg volgde hij de Portugees niet blindelings, want Costa reed op twee kilometer voor het einde verkeerd. Van Avermaet kon weer plaatsnemen in het elitegroepje dat uiteindelijk voor de overwinning ging sprinten. In die sprint toonde Diego Ulissi zich de snelste. Zo pakte UAE Emirates toch nog de zege.